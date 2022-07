Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Les suggestions de nos journalistes

Julie (en 12 chapitres)

Une des plus belles surprises de l’année jusqu’à maintenant en 2022 côté cinéma, cette brillante comédie dramatique du cinéaste norvégien Joachim Trier vaut le coup d’œil. Récompensée du prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes l’an passé, l’actrice Renate Reinsve y offre une performance lumineuse et bouleversante dans la peau d’une jeune femme qui a du mal à se fixer dans la vie, à l’aube de la trentaine. Julie (en 12 chapitres) vient de débarquer sur les plateformes de vidéo sur demande.

Où : en vidéo sur demande

- Maxime Demers

Drag Race France

Après les États-Unis, le Canada, la Thaïlande, le Royaume-Uni et une poignée d’autres pays européens, c’est au tour de la France d’ouvrir la course pour trouver sa prochaine « superstar du drag ». Pilotée par Nicky Doll (candidate à la 12e saison de RuPaul’s Drag Race), cette nouvelle incarnation du cultissime concours télévisé rassemble 10 drag queens de l’Hexagone qui devront redoubler d’efforts – et de paillettes – pour mettre la main sur le grand prix comprenant une couronne et un sceptre d’une valeur combinée de 40 000 euros (près de 55 000 $). Et en prime, c’est une chanson de notre Céline nationale qui a été choisie pour clore le premier épisode. Bref, on kiffe. Grave, même.

Où : Les deux premiers épisodes sont diffusés sur Crave. Un nouvel épisode sera déballé chaque jeudi.

-Bruno Lapointe