Chaos à l’aéroport Montréal-Trudeau: les vacanciers à bout de patience

Les retards et les annulations de vols ont continué de s’accumuler vendredi à l’aéroport de Montréal-Trudeau, jouant sur la patience des voyageurs qui peinaient à prendre leur vol ou encore à retrouver leurs bagages.

«Tous nos partenaires aériens connaissent actuellement des pénuries de ressources humaines. La reprise de l’industrie du voyage est beaucoup plus rapide que la capacité de recrutement», s’est résigné à exposer l’aéroport Montréal-Trudeau, vendredi sur Twitter.

Une situation encore difficile le 1er juillet

Près de 233 vols ont été retardés vendredi à l’aéroport Montréal-Trudeau et 48 trajets ont été annulés. La veille, 289 vols n’étaient pas partis à l’heure prévue, quand 40 d’entre eux n’ont pas quitté le tarmac.

Les passagers d’Air Canada sont toutefois ceux qui ont le plus écopé des problèmes de retards.

D’après le tableau des vols prévus, Air Canada a dû retarder une trentaine de vols en partance de Montréal et une cinquantaine qui devaient arriver à l’aéroport de la métropole québécoise au cours de la journée. Le transporteur a aussi dû annuler des trajets, soit une dizaine au niveau des départs, mais aussi des arrivées.

Mais d’après Aéroports de Montréal, les opérations correspondent à celles enregistrées habituellement en période de fort achalandage.

Des vols annulés tout au long de l’été

Afin de reprendre un peu de contrôle sur la situation, Air Canada a été le premier transporteur à annoncer l’annulation de vols pour l’été, le 29 juin dernier.

«Nous devons, à contrecœur, pratiquer des réductions substantielles de notre horaire en juillet et en août, afin de diminuer les volumes et les flux de passagers à un niveau que nous croyons viable pour le système de transport aérien», peut-on lire dans un message signé par le président et chef de la direction d’Air Canada, Michael Rousseau.

WestJet lui a aussi rapidement emboîté le pas et a fait part dès le lendemain d’une réduction de 25% de ses vols pour la période estivale, «pour une moyenne de 530 vols par jour».

Conseils aux voyageurs

Avec tous les retards enregistrés, il est recommandé d’arriver au-delà des trois heures d’avance habituelles.

De plus, il est préférable de prioriser les bagages de cabine et d’y transporter les médicaments, a indiqué Air Transat dans une publication Twitter. Les risques de perdre une valise sont ainsi limités.

Il est également recommandé de faire l’enregistrement en ligne pour éviter les files d’attente lors de l’arrivée sur place.

Les voyageurs doivent aussi s’assurer d’avoir tous les documents requis pour l’embarquement, une situation qui peut être actuellement délicate alors que de nombreux Québécois ont de la difficulté à obtenir leur passeport à temps.

L’option annulation est également à prendre en considération lors de l’achat d’un billet afin de pouvoir obtenir un remboursement en cas de changement d’avis pour un vol.

Les vols directs sont par ailleurs à privilégier pour s’éviter la contrainte supplémentaire de parvenir à attraper un autre avion sans encombre.

La situation ailleurs au pays

Plus fréquenté du Canada, l’aéroport Pearson de Toronto n’échappe pas à la tendance avec 644 vols qui ont subi des retards et 116 qui ont été annulés pour la journée de jeudi, selon les données de FlightAware.

Le problème a persisté le 1er juillet puisque 534 vols ne sont pas partis à l’heure et 122 ont été supprimés.

Du côté des aéroports de Calgary et de Vancouver, la situation s’était quelque peu améliorée avec une centaine de retards et un peu plus d’une vingtaine d’annulations vendredi. À Ottawa, l’aéroport Macdonald-Cartier affichait seulement 53 retards et 10 annulations.

Aucun changement n’était perçu à l’aéroport Jean-Lesage de Québec, où seulement 19 retards étaient affichés cette même journée.

– Avec les informations de FlightAware