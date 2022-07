Crise du logement: sans logis avec son fils de neuf ans

Une mère de Terrebonne dans Lanaudière et son fils de neuf ans vivent toujours dans l’incertitude alors qu’ils se retrouvent sans logis, comme des centaines d’autres ménages au Québec.

• À lire aussi: Logement: une crise bien au-delà de Montréal

• À lire aussi: Crise du logement: la CAQ pointée du doigt

« Mon fils m’a dit que maintenant il était un sans-abri, j’ai trouvé ça très triste quand il m’a dit ça », lâche Mélanie Roy au bout du fil, un brin d’émotion dans la gorge.

Vendredi, la femme de 42 ans est allée porter ses affaires dans un espace d’entreposage locatif le temps qu’elle trouve un loyer qui conviendra à ses besoins et son budget.

« Je me suis rendu compte que je me retrouvais vraiment avec plus rien. Ça a été difficile de se dire qu’on partait », raconte-t-elle au lendemain des événements.

Comme les 600 ménages suivis par un service d’aide municipal et toujours sans logement à travers la province, Mélanie Roy ne s’est pas retrouvée à la rue le 1er juillet.

La Ville de Terrebonne lui a offert trois nuits dans un hôtel situé à Saint-Gabriel-de-Brandon, à une heure de route d’où elle vivait.

« C’était un petit soulagement, mais c’est sûr que trois jours, c’est assez court », avoue-t-elle.

Vivre chez des connaissances

Dès lundi, Mélanie Roy et son fils Édouard prévoient dormir chez des connaissances.

« J’ai été très chanceuse puisque j’ai une amie qui m’a offert d’aller chez elle, mais, avant cela, j’ai cogné à plusieurs portes dans mon entourage et je n’ai pas eu beaucoup de réponses favorables », explique-t-elle.

Ils passeront donc la semaine à Montréal chez cette généreuse amie.

Une occasion pour Mme Roy d’aller visiter des appartements dans la Couronne Nord.

Elle espère y dénicher un 4 1⁄2 à prix abordable, ce qu’elle n’avait pas réussi à faire avant la grande valse des déménagements.

Son enfant inquiet

Bien qu’elle n’ait pas d’autre choix que de dormir chez des connaissances, Mélanie Roy s’attriste de voir son fils vivre tant d’anxiété face à la situation.

« Il ne sait pas quand il pourra jouer avec ses amis, il ne sait pas à quelle école il ira. Il y a beaucoup d’inconnues et j’essaie de le rassurer, mais ça reste qu’au fond de lui, il sait qu’il n’a plus de maison, qu’il n’a plus son chat », dit-elle.