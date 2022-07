Damien Robitaille et sa chienne Suki (suite)

Suki est une belle femelle de race akita américain qui aura bientôt 9 ans. On a pu la voir à plusieurs reprises dans les vidéoclips de Damien Robitaille. Parfois, elle l’accompagne même sur scène. Les gens l’aiment et la réclament. Damien nous parle avec générosité, une deuxième fois.

Pourquoi avoir choisi le nom de Suki ?

Au début, je l’ai appelé Yuki en référence à une chanson des années 1980 intitulée Le Yuki de Richard Gotainer, mais à l’époque, mon beau-frère n’entendait pas bien et l’appelait Suki. Je me suis dit que Suki, c’était plus beau. En plus, Suki veut dire « j’aime » en japonais et, comme les akitas sont des chiens japonais, tout prenait son sens.

Parlez-nous de Suki, la vedette.

Suki et moi avons fait une émission de 13 épisodes intitulée Voyage de chien sur Unis TV. On voyageait ensemble dans une jeep en Ontario et au Manitoba. Suki est calme et s’est bien habituée à cela. Elle est habituée à l’attention et aux caméras. C’est une petite star ! D’ailleurs, chaque fois que je la promène dehors, les gens m’arrêtent pour voir Suki. Je l’ai amenée en spectacle il y a quelque temps. Elle m’a suivi. À la première chanson, elle est allée directement dans la foule pour saluer le monde puis elle est revenue sur le stage et s’est couchée. On dirait qu’elle a le sens du timing car lors de la dernière chanson, elle est retournée dans la foule puis est revenue pour la finale. Les gens l’adorent et la réclament, mais je ne veux pas l’amener trop souvent, quand même.

Racontez-nous un fait particulier concernant Suki.

Elle ne perd jamais son poil sauf deux fois par année. Quand ça arrive, c’est vraiment intense et incroyable. On dirait un mouton ! Elle perd ses poils énormément et par mottons. Je peux alors remplir des sacs de poils !

Quel est son endroit préféré ?

C’est un gros pouf (j’ai perdu le combat et je la laisse s’asseoir dessus). Elle s’y installe, comme une reine, et regarde par la fenêtre.

Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir Suki ?

J’ai effectué mes recherches avant de l’adopter. Au début, on était allé voir des labradors chez un éleveur qui avait aussi des chiots akitas. Ils ressemblaient à des petits oursons. L’affaire la plus cute possible ! C’est là que je me suis renseigné et que j’ai lu sur cette race. On parlait d’un chien compliqué, têtu et banni dans certains pays... Dans la vie, souvent, j’aime ça compliqué ! Je me suis dit : pourquoi pas ! C’est un chien unique, quand même ! En plus, quand on est retourné pour aller choisir notre chiot, tous les chiots de la portée sont venus vers nous, sauf elle ! Elle avait l’air indépendante, unique. Je l’ai choisie ! C’est ce que je voulais. J’ai mis beaucoup de temps et de soins à l’éduquer. Résultat : même si elle est têtue, elle écoute bien et c’est un bon chien.

A-t-elle un défaut ?

Je dois la tenir en laisse en permanence à l’extérieur, car si je la lâche sans laisse, elle n’est plus rattrapable ! Une fois, sur une plage, je l’avais libérée et j’ai passé des heures à essayer de la rattraper... Ouf ! Une autre fois, chez ma mère à la campagne, elle a chassé un troupeau de 50 vaches. C’était quelque chose de voir les cinquante vaches qui couraient et Suki qui sautillait en arrière comme une grande gazelle... C’est une chance que le fermier n’ait pas vu ça ! Mon Dieu ! Assurément, je ne peux pas la laisser libre...

En quoi Suki peut-elle être une source d’inspiration pour vous ?

Suki n’est pas une source d’inspiration, mais une présence tranquille et subtile.

Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Elle s’est souvent fait arroser par des moufettes. J’ai appris : ne jamais la sortir dans la cour seule la nuit.