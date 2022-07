Nouvelle exposition au Musée McCord: douceurs du territoire

Amateurs de photographies et de paysages, amoureux de la nature, curieux d’histoire, du Québec du 19e siècle et du chemin parcouru... l’exposition de photographies d’Alexander Henderson présentée au Musée McCord — la première d’envergure consacrée au photographe écossais arrivé à Montréal en 1855 — est pour vous.

Il y a quelque chose de fascinant à redécouvrir des endroits aimés en faisant un bond en arrière dans le temps. Quelque chose d’émouvant et d’apaisant, aussi, à admirer de vieilles photographies de paysages qui ne sont plus, car ayant été remodelés au fil du temps.

Photo courtoisie, Roger Aziz

Présentée du 10 juin 2022 au 16 avril 2023 au Musée McCord, l’exposition Art et Nature permet aux visiteurs de partager, pendant un moment, la vision du monde d’Alexander Henderson, un artiste né en 1831 en Écosse et considéré comme l’un des plus importants photographes de paysages au Canada, ce pays où il a immigré.

Aux 250 reproductions et photographies originales du photographe amoureux de la Terre — le terme romantisme est d’ailleurs souvent utilisé pour décrire ses photos offrant la vision souvent particulièrement sensible d’un immigrant se retrouvant au Québec — s’ajoutent des documents d’archives permettant de découvrir les moments clés de la vie du photographe et d’y plonger.

Hommage au territoire

Il y a, dans les observations photographiques de l’artiste, un hommage vibrant au territoire de nos ancêtres et à nos grands espaces. Ici, une rivière sur laquelle deux hommes glissent à bord d’un canot d’écorce. Là, une église ou la descente en toboggan d’un mont Royal immaculé. Des lacs, des rivières, des arbres aux branches souvent pliées sous le poids de la neige et des habitants se faisant une joie de profiter de ce territoire.

Photo courtoisie, Roger Aziz

À la campagne comme à la ville, du Québec à l’Outaouais, et de la Côte-Nord jusqu’aux Rocheuses de l’Ouest canadien (lieu où il avait comme mandat de photographier les grands projets nationaux des compagnies de chemin de fer). Un Canada aux paysages naturels ayant souvent rappelé au photographe son Écosse natale.

Il y a dans les photographies de Henderson — dont la période la plus prolifique fut de 1859 à 1865 —, un retour à l’essentiel, au désir de célébrer et de tenter de comprendre l’autre et au respect de la nature qui fait du bien et qui calme après ces mois — transformés en années — que nous avons passés confinés.