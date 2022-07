EN IMAGES | Manifestations en France pour défendre le droit à l'avortement

Des rassemblements, de plusieurs centaines de manifestants chacun, ont eu lieu en France samedi pour défendre le droit à l'avortement et apporter un soutien aux Américaines, après la décision de la Cour suprême d'annuler ce que beaucoup considéraient comme un acquis.

En tête du cortège parisien, Suzy Rojtman, membre du collectif «Avortement en Europe – Les femmes décident», évoque une «onde de choc». Elle craint qu'au vu «de l'importance des États-Unis dans le monde», le droit à l'avortement régresse «partout» et que «des pays s'inspirent des États-Unis pour renier ce droit fondamental».

Toujours à Paris, où ont défilé quelque 1500 personnes selon le ministère de l'Intérieur, une jeune fille de 16 ans, Thaïs, brandit une pancarte «130 centres IVG (interruption volontaire de grossesse, NDLR) ont fermé en 15 ans» (en France, NDLR). Elle s'inquiète d'un «effet boule de neige».

La Cour suprême des États-Unis a mis fin le 24 juin à la garantie juridique fédérale de l'IVG dans tout le pays. Il appartient maintenant aux 50 États de se prononcer sur l'avortement. La moitié d'entre eux, selon l'institut Guttmacher, (surtout dans le sud et le centre) l'ont déjà interdit ou envisagent de le faire.

Les manifestants – dont des hommes et beaucoup de très jeunes femmes – ont défilé en chantant «De New York jusqu'à Paris, avortement libre et gratuit» ou encore «L'IVG, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder».

«L'IVG sauve des vies», «Keep your laws off my body» Ôte tes lois de mon corps), «Laissez les femmes tranquilles pour une fois», pouvait-on lire sur les pancartes des participants. Beaucoup étaient écrites en anglais.

«Avortement en Europe – Les femmes décident», rejoint par de nombreuses associations féministes, des syndicats et des partis politiques, une grosse trentaine de manifestations ont rassemblé au total quelque 6500 personnes en France, selon le ministère de l'Intérieur.