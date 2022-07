CANTIN, Claire Giguère



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 26 juin 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Claire Giguère, épouse de feu monsieur Raymond Cantin, fille de feu dame Marie Boudreault et de feu monsieur Jules Giguère. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement en tout intimité avec la famille immédiate. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Andréa (Daniel Gagnon), Daniel (Sylvie Fortin), Sylvie (Danyel Paquet), François (Guylaine Tessier) et Valérie (Thomas Royer); ses petits-enfants: Claudya et Pier-Luc Gagnon, Isabelle et Jean-Philippe Cantin, Alexandre, Marie-Pier et Marc-Olivier Cantin, Marina et Luca Iketani, Charles et Jeanne Royer; ses arrière-petits-enfants: Louis, Marine, Romy, Laurent; ses frères et sœurs: Pierrette, Jean, Pauline, Gilles; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille: Claude, Bérangère et Francine; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Claire est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du département des soins palliatifs de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, des soins à domicile du CLSC de Limoilou et le personnel de la Résidence St-Patrick pour leur dévouement, bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, Qc téléphone: 418 524-2626 Site web: www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.