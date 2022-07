5 questions à Annie Spencer, productrice au contenu de Y’a du monde à messe

C’est avec Sucré salé qu’Annie Spencer a fait ses débuts télévisuels. Travailler auprès de Guy Jodoin a été la meilleure des écoles comme elle le dit. Puis elle s’est retrouvée à Deux filles le matin et à Salut bonjour pendant 11 ans. Aujourd’hui, elle est coproductrice exécutive de la boîte Libre comme l’air, avec son conjoint, Dominic Arpin, qui produit Van aventure et Les crinqués. Et elle prend plaisir à veiller au contenu de la tablée conviviale de Y’a du monde à messe, où l’on favorise les échanges et la découverte.

Photo courtoisie

Tout le monde s’entend pour dire qu’une des qualités de Y’a du monde à messe est la diversité de ses invités. Est-ce une préoccupation de nous faire découvrir des gens?

Avoir une diversité de milieux et d’horizons, c’est la base. Souvent, on part d’un article qui porte sur quelqu’un qui n’est pas nécessairement connu et qui nous inspire une idée, un thème. De là, on recherche des synonymes, des expressions. Par exemple, si je dis «rouge», ça peut être «tapis rouge» comme «être dans le rouge». Pour déconstruire le thème, on se met à fouiller et on découvre des gens. Sur quatre invités, on veut toujours avoir deux personnalités connues et deux que l’on fait connaître. J’avoue qu’il faut parfois se casser la tête. Des fois, la personne qui nous a inspiré le thème n’est pas celle qu’on invite justement parce qu’on veut aller où d’autres ne sont pas allés. Des fois, le lien colle métaphoriquement, d’autres fois, c’est plus terre à terre.

Le booking se fait-il facilement? J’ai l’impression que même certaines vedettes sont heureuses d’être vues à l’émission.

Ça ne m’est jamais arrivé qu’une personnalité connue nous dise non. Au contraire, nous recevons régulièrement des appels d’agents qui nous disent que leurs artistes veulent venir à l’émission. Même si on fait zéro promotion. Même si nous sommes loin de l’actualité. Autour de la table, ils peuvent parler de sujets dont ils n’ont jamais parlé. Ils vont même être surpris d’entendre les autres se prononcer sur des sujets. Grâce à la notoriété de l’émission, à Christian [Bégin], à l’impression d’être dans un resto avec un verre de vin même si c’est plus structuré, je dois dire que le booking se fait assez facilement. La partie la plus difficile est de trouver une chanson en lien avec le thème et d’avoir l’artiste qui s’y rattache. On veut des chansons rassembleuses, qui bougent. C’est parfois l’occasion de mettre nos chanteurs de l’avant et de les faire sortir du chœur.

Quels sont tes bons coups ou les invités qui t’ont surprise?

Je pense à Gérald Filion qu’on connaît comme journaliste et animateur économique qui nous est apparu d’une façon très humaine. C’est rare qu’on l’entende parler de lui. S’il y a des artistes qui ont un filtre, ce n’est pas le cas autour de notre table où ils s’ouvrent très naturellement et j’en suis fière. Je me rappelle que Maxime Landry a fait son coming out autour de notre table. Il s’y sentait bien. On ne sent pas les caméras. Les gens sont à l’aise. L’atmosphère est magique.

Justement, sens-tu qu’en débarquant sur le plateau, avec la chorale, les invités sont dans des dispositions particulières?

Nous avons les plus belles voix du Québec dans la chorale. Il se passe quelque chose. Il faut dire qu’on tourne pendant deux heures. La chorale est là en tout temps. C’est comme un juke-box ambulant. Ce n’est jamais plate sur le plateau. C’est plutôt décontracté. Même ceux qui n’ont jamais fait de télé trouvent rapidement leur confort.

Christian a une façon très organique d’animer. Que demande-t-il à la recherche?

C’est très agréable de travailler avec lui. On lui fournit des dossiers de recherche complets. On lui propose des plans d’entrevues, mais il prépare davantage ses questions à partir de ce qu’il a ressenti à la lecture des dossiers. Ce n’est pas un animateur à cartons ni à télésouffleur. Il se permet d’avoir une conversation avec ses invités, est très ouvert à aller ailleurs. Il est bon pour rebondir. D’ailleurs, il dit toujours à ses invités qu’il ne fait pas des entrevues, mais plutôt des échanges et que tous peuvent intervenir.