Fous du BBQ: sur la route des compétitions américaines de barbecue

La passion du barbecue a poussé deux amis à parcourir des milliers de kilomètres pour participer à des compétitions aux États-Unis et à lancer leur entreprise de sauces et épices, What the pork.

Alexandre Bourgeois et Jocelyn Martel partagent un amour fou du barbecue qui les fait renouer cet été avec la compétition américaine dans le circuit pro de la Société de barbecue de Kansas City (KCBS), après une pause forcée par la pandémie.

Le duo qui porte le nom What the pork se dirigera avec sa remorque vers le Maine, le Vermont et possiblement le lac Placid, où il compte s’illustrer avec des produits 100 % québécois.

Les Drummondvillois tenteront de battre leurs performances de 2019 où leurs côtes levées ont été classées deuxième au monde, selon le pointage cumulatif dans la catégorie 10 compétitions et moins.

Ces deux papas vivent souvent ces aventures avec leurs conjointes et enfants. « Notre passion est devenue une business et une histoire de famille », partage M. Bourgeois.

Pionniers des épices

Les deux chefs ont développé leur expertise au terme d’innombrables essais et erreurs, avant l’ère des capsules disponibles sur YouTube.

Si la cuisson du poulet est le dada de M. Martel, la brisket de bœuf est une spécialité de son partenaire.

Pour se distinguer, ces pionniers confectionnent leurs propres épices et sauces What the pork. « C’est ce qui nous occupe toutes les fins de semaine », lancent-ils.

Leurs produits sont disponibles dans 200 points de vente au Québec. Durant la pandémie, les ventes de leurs pots de sauces et épices ont explosé à l’instar des équipements de barbecue.

« On suit la cadence. C’est l’fun de voir ça ! Ça a tellement grossi », disent ceux qui travaillent chez Supérieur propane dans la « vraie vie ».

Communauté fantastique

Les profits des produits servent à financer leurs compétitions qui sont coûteuses, mais profitables.

À leur arrivée, le vendredi soir, les deux amis aiment partager une bière avec des concurrents et leur « voler » quelques trucs. « C’est là que c’est le plus payant », commente M. Bourgeois.

Ces collègues se sont liés d’amitié avec des personnalités, telles que Bill Gillespie, qui sont leur inspiration. « C’est une communauté vraiment fantastique ! » s’exclame M. Martel.

De retour au Québec, le duo organisera la Classique BBQ Labonté, qui rassemblera 36 équipes de « cuistots » le 6 août au Festival du cochon de Sainte-Perpétue.

« On veut faire découvrir la compétition », concluent-ils.