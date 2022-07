Hongkong: les nouveaux ordres de la Chine

Hier, à l’occasion du 25e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong, Xi Jinping s’est rendu dans la ville pour y prononcer un important discours. Derrière des paroles mielleuses et maintes distorsions propagandistes de l’histoire, Xi a défini ce qu’il fallait désormais entendre par l’expression « un État, deux systèmes ».

Le système capitaliste qui règne à Hong Kong est réduit à sa plus simple expression : un ensemble de lois commerciales qui peuvent diverger de celles en vigueur ailleurs en Chine. Pour le reste, Hong Kong doit se fondre dans le grand ensemble chinois. Et les ferments démocratiques qui menacent la pérennité du Parti communiste chinois seront extirpés.

1 Que contient le discours de Xi ?

Le discours de Xi se résume à quatre injonctions et quatre chantiers politiques. Les injonctions sont simples : la loi sur la sécurité nationale domine les lois de Hong Kong ; les autorités centrales de la Chine l’emportent sur les autorités locales ; des fidèles au régime communiste doivent diriger Hong Kong et, quatrièmement, les intérêts de Hong Kong doivent fusionner avec ceux de la grande Chine. À l’avenir, côté chantier, le gouvernement de Hong Kong devra intervenir davantage dans le marché, l’intégration entre Hong Kong, Macao et le Guangdong devra s’accélérer, les autorités locales devront s’occuper davantage des pauvres et des classes moyennes et, enfin, la propagande prochinoise devra être renforcée, en particulier auprès des jeunes.

2 En quoi le discours de Xi est-il propagandiste ?

Le Parti communiste chinois a toujours cherché à réécrire l’histoire. Xi, dans son discours, a par exemple mentionné que « les compatriotes de Hong Kong se sont toujours tenus debout avec la mère patrie ». Faux. Hong Kong a servi de refuge à de très nombreux Chinois qui fuyaient les atrocités du régime communiste, en particulier au moment du Grand Bond en avant, de la Révolution culturelle ou des massacres à l’occasion des événements de Tiananmen en 1989. Mais ces atrocités doivent être effacées des mémoires. De même, la politique « d’un État, deux systèmes » a été vidée de son sens d’origine qui conférait aux autorités de Hong Kong une autonomie presque totale. Son affirmation suivant laquelle Hong Kong serait aujourd’hui plus démocratique que jamais est tellement outrancière qu’elle ne mérite pas de commentaires.

3 Pourquoi Xi fait-il ce discours maintenant ?

Xi n’était pas obligé de se rendre à Hong Kong pour le 25e anniversaire de la rétrocession. Un message officiel aurait suffi. S’il a accompli cette visite malgré la pandémie et en dépit d’un horaire chargé, c’est parce qu’il y trouvait un intérêt important. Lequel ? Probablement de faire taire les critiques internes dans le Parti qui remettent en question la façon dont il a écrasé le mouvement démocratique hongkongais. C’est qu’en juillet se tiennent à Beidaihe, la station balnéaire des hauts dirigeants, des réunions qui décideront des grandes orientations de la Chine, dont l’éventuel renouvellement du mandat de Xi.

4 Que reprochent les critiques à la politique hongkongaise de Xi ?

La répression brutale du mouvement démocratique à Hong Kong a donné très mauvaise réputation à la Chine. Elle a permis au mouvement indépendantiste de Taïwan de gagner des élections qui jusque là semblaient perdues pour lui. Elle a fait fuir davantage de capitaux hors de Hong Kong, au bénéfice notamment de Singapour, Tokyo et Vancouver.

5 Quel est l’avenir de Hong Kong ?

Malheureusement, la Chine a tué la poule aux œufs d’or. Hong Kong ne retrouvera jamais sa puissance d’antan. Elle risque de devenir une vitrine exemplaire de l’autoritarisme chinois.