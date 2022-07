Labbé classé 15e en Série Xfinity

Malgré une voiture amochée en fin de parcours, Alex Labbé a rallié l’arrivée en 15e position aujourd'hui lors de l’épreuve de la Série NASCAR Xfinity présentée au circuit de Road America, dans l’État du Wisconsin.

Un deuxième top 10 cette saison était à sa portée, mais un accrochage, alors qu’il roulait à une confortable septième place, est venu ruiner ses efforts.

« Je me suis fait rentrer dedans... solide, a expliqué le pilote des Bois-Francs, en entrevue au Journal. Un accident est survenu devant moi et une voiture [celle de Miguel Paludo] n’a pas été capable de m’éviter. »

Labbé a ainsi perdu beaucoup de positions avant qu’un dernier drapeau jaune, déployé à deux tours de la fin, ne l’incite à rentrer dans les puits de ravitaillement pour procéder à des réparations de fortune à sa carrosserie et à changer ses pneus.

Une belle remontée

Si le mal était fait, il a pu remonter de la 23e à la 15e place en deux tours pour mettre fin à sa course.

« J’ai l’impression de me répéter, a-t-il relaté, mais on a encore sauvé les meubles. C’est dommage, car on a tenu tête à des pilotes qui avaient des voitures plus compétitives que la nôtre. Malgré tout, j’estime avoir disputé ma meilleure course à vie à Road America. »

Labbé a confirmé qu’il sera au départ de la prochaine étape de la Série Xfinity samedi prochain sur le tracé ovale d’Atlanta, en Géorgie.

Gibbs devance le champion

Dans une fin de course endiablée et qui a nécessité une prolongation, Ty Gibbs a coiffé Kyle Larson au tout dernier tour pour remporter sa quatrième victoire de la saison.

Profitant d’une petite erreur du champion de la Coupe NASCAR, Gibbs, âgé de 19 ans à peine, a saisi sa chance pour prendre la tête de l’épreuve et ne plus jamais la quitter.

Le petit-fils de Joe, cet ancien entraîneur chevronné dans la NFL devenu propriétaire d’écurie en NASCAR, a démontré une nouvelle fois qu’il avait tout le talent pour devenir l’une des futures grandes vedettes du stock-car aux États-Unis.

« Je suis flatté d’avoir devancé un pilote aussi doué que Kyle, a indiqué le vainqueur. Je pense que maintenant, je peux imposer le respect. »

Classé second, Larson, qui n’avait pas couru dans l’antichambre de la Coupe NASCAR depuis 2018, a mené 32 des 48 tours non sans avoir remporté les deux premiers segments.

13 bolides dans un carambolage

La course a été marquée par un spectaculaire carambolage au 25e tour impliquant 13 bolides, qui, fort heureusement, n’a pas fait de blessés.