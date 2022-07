L’arrivée de la Randonnée Jimmy Pelletier

Partie le 29 juin dernier de Terrebonne, la 6e Randonnée Jimmy Pelletier rassemblant 80 cyclistes qui ont accompagné, durant plus de 500 km, l’athlète paralympique Jimmy Pelletier, fera son arrivée aujourd’hui vers 15 h au complexe sportif Les 3 glaces, du 655 boul. Pierre-Bertrand. Après une absence de 3 ans en raison de la COVID-19, Jimmy Pelletier est donc de retour afin d’amasser des fonds pour Adaptavie et les organismes croisés dans les villes traversées par la randonnée. Martin Coulombe de Pomerleau et Rémy Martineau de chez TBC Construction, présentateurs de la randonnée 2022, seront sur place pour les accueillir. Les discours protocolaires sont prévus pour 15 h 30.

Robert Lachance (photo), cet ex-nageur de compétition de 1972 à 1981 et directeur général associé du Cercle Kaizen de Québec, vient de terminer son mandat après plus de 10 ans à titre de président du Club Lions Québec/L’Ancienne-Lorette. Ses collègues lui ont rendu un bel hommage, le 2 juin dernier, en présence de la gouverneure du District U2 Lion, Lucie Bélanger. Ils lui ont remis, en cadeau souvenir, un lion en reconnaissance de ses services dans le Lionisme.

PIZZA PIZZA à la Pyramide

La grande chaîne canadienne de pizzerias PIZZA PIZZA, implantée principalement en Ontario, mais qui compte près de 730 établissements au Canada, vient d’ouvrir son premier point de vente à Québec, plus précisément à la Pyramide de Sainte-Foy. Après seulement quelques semaines d’opération, l’achalandage est au-delà des attentes du franchisé Mohamed Amdaouf, qui pose avec Hélène Lemieux, représentante de GCS Développement Immobilier, propriétaire de la Pyramide, dont l’offre de restauration compte maintenant 17 restaurants et comptoirs gourmands.

Anniversaires

Margot Robbie (photo), actrice (Le loup de Wall Street) et productrice australienne, 32 ans... Lindsay Lohan, actrice et chanteuse américaine, 36 ans... Johnny Weir, patineur artistique américain, 38 ans... Joe Thornton, joueur de hockey de la LNH (Floride), 43 ans... Stéphan Bureau, animateur d’une nouvelle émission hebdomadaire de 60 minutes qui sera diffusée le dimanche à 21 h à TVA, 58 ans...

Disparus

Le 2 juillet 2021: Naïm Kattan (photo de gauche), 92 ans, écrivain québécois et franco-ontarien d’origine juive irakienne... 2020: Yvan Rancourt (photo de droite), 66 ans, pionnier des journaux régionaux qui a contribué au développement de publications telles que Beauport Express, L’Autre Voix et Ici l’info... 2016: Michel Rocard, 85 ans, homme politique français...

En souvenir

Le 2 juillet 1947. Un objet tombe du ciel et s'écrase à Roswell, au cœur du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. L'armée américaine affirme que c'est un ballon météorologique, d’autres affirment que c’est un OVNI qui aurait explosé en plein vol. Cette affaire, qui a été très médiatisée, a donné naissance à de nombreux livres, films et d’extravagantes thèses conspirationnistes. Soixante-dix ans après, le mystère demeure.