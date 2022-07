Le marché des transactions s’active dans la LHJMQ

Les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ont commencé à remodeler leur alignement en vue de la prochaine saison en effectuant bien des transactions, samedi.

Les champions de la coupe Memorial, les Sea Dogs de Saint-Jean, ont amorcé leur opération de dégraissage en se séparant notamment de l’attaquant Josh Lawrence et du gardien Thomas Couture.

Les Eagles du Cap-Breton, qui se sont séparés de l’attaquant Thomas Belgarde plus tôt dans la journée, ont acquis Lawrence. Le Néo-Brunswickois a été l’auteur de 101 points en saison régulière, sa quatrième au sein du circuit Courteau.

Les Huskies de Rouyn-Noranda se sont départis pour un choix de premier tour en 2023 du prometteur gardien Kyle Hagen, qui se rapportera à l’Océanic de Rimouski, et ont réagi en ajoutant Couture. Le portier de Québec a maintenu un excellent dossier de 18-1-1, une moyenne de buts alloués de 1,99 et un taux d’efficacité de ,925 en saison régulière.

Belgarde, un joueur de centre de 20 ans, a réalisé un sommet en carrière la saison dernière avec 59 points en 69 rencontres. Les Tigres de Victoriaville ont réalisé l’un des plus gros coups de la journée en concluant un échange à trois avec le Titan d’Acadie-Bathurst et les Eagles pour mettre la main sur lui et choix de deuxième tour en 2022.

Les Eagles ont quant à eux acquis deux sélections au repêchage, dont une de première ronde, tandis que le Titan a ajouté le défenseur Emile Perron.

Rouyn-Noranda a aussi ajouté le défenseur des Remparts de Québec Edouard Cournoyer dans une transaction impliquant l’Océanic et des choix de première ronde.

Les Diables rouges ont quant à eux fait affaire avec les Eagles pour obtenir les attaquants Lucas Canning et Charles Savoie en retour de Zachary Gravel et Jonah MacDonald.