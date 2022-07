Le Pow Wow fait vibrer Wendake

La relance touristique est bien amorcée à Wendake avec le grand retour de son Pow Wow international, qui bat son plein jusqu’à dimanche après deux années d’absence.

• À lire aussi: La culture huronne-wendat à la belle étoile

L’événement, qui célèbre les traditions autochtones et la solidarité entre les peuples, a attiré samedi une foule importante de plusieurs centaines de personnes dans les sentiers qui longent la rivière Saint-Charles, sous un soleil éclatant.

Pour l’ouverture de son volet consacré à la danse à midi, le parc circulaire, qui peut accueillir 900 personnes, était d’ailleurs au maximum de sa capacité.

« Il y a de la fébrilité », lance Rémy Vincent, le Grand Chef de la nation huronne-wendat, disant constater un engouement grandissant pour la culture autochtone.

« Il y a eu un wake-up call dans les dernières années, dit-il. Il y a beaucoup d’intérêt des gens, présentement. Les gens ont soif d’en apprendre sur les Premières Nations. »

200 danseurs

Photo Dominique Lelièvre

Onze nations autochtones de la province et plus de 200 danseurs s’affrontent dans une compétition haute en couleur qui met en jeu des bourses totalisant 40 000 $.

« Ça représente un endroit et un moment dans l’année où on se rencontre et où on fraternise entre communautés. Et en plus, dans les danses intertribales, on invite les gens, les allochtones, à venir danser avec nous, et ensemble, côte à côte au son du tambour, on danse », résume l’entrepreneur Steeve Gros-Louis.

Photo Dominique Lelièvre

La programmation comprend aussi un volet artisanal réunissant plus de 40 exposants, des conférences, des ateliers culinaires, diverses démonstrations et un espace jeunesse.

La plupart des activités sont gratuites, à l’exception de l’accès au cercle de danse.

Audrey Bélanger, de Québec, assistait samedi pour la première fois au Pow Wow avec ses garçons de cinq et six ans.

« C’est l’attrait des autres cultures. J’aime beaucoup les chants et la musique. Je voulais faire découvrir ça à mes enfants. Jusqu’à présent, c’est très agréable. C’est festif. Il y a une belle harmonie », affirme-t-elle.

Moteur économique

Photo Dominique Lelièvre

Avec plus de 20 000 visiteurs attendus pour les trois jours de festivités, de vendredi à dimanche soir, l’événement s’avère incontournable pour la relance touristique.

« C’est un multiplicateur très important. C’est le plus gros week-end de l’année au niveau touristique », estime M. Gros-Louis, qui est également président du conseil d’administration à l’Office du tourisme de Wendake.

D’autre part, la nation autochtone se montre encouragée par les débuts de sa nouvelle attraction, le parcours nocturne Onhwa’ Lumina, signée par la firme Moment Factory au boisé Saint-Rémy.

Selon le Grand Chef Vincent, le taux de satisfaction des spectateurs atteint 95 %. « Le moteur économique de Wendake, le tourisme, est reparti, puis on y va à fond ! », conclut-il.