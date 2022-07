Le programme de fidélité de McDonald’s exclusivement en ligne

La célèbre chaîne de restauration rapide a annoncé la fin de son programme de fidélité traditionnel, affirmant que les établissements ne serviront plus de boissons dans les tasses avec des autocollants à partir d’août, selon CTV News.

• À lire aussi: Pour du McDo, elle aurait tué «plus tôt»

• À lire aussi: [BALADO] Comprendre l'indice Big Mac sur le pouvoir d'achat

Cependant, les cartes de récompenses resteront valides jusqu’au 31 décembre 2023 et pourront être échangées dans les restaurants McDonald’s participants à travers le Canada.

Cette décision survient alors que la compagnie a lancé son programme de fidélité en ligne via l’application pour téléphone intelligent. Ainsi, les clients qui achèteront cinq boissons continueront de recevoir une boisson gratuite, mais en passant par l’application, et non plus par les autocollants.

«Les cartes de récompenses et les autocollants ne pourront pas être transférés vers l’application et n’ont pas de valeur monétaire», a précisé McDonald’s.

Le programme de fidélité traditionnel de la chaîne de restauration avait déjà pris fin en 2021 dans certaines villes du Canada, notamment en Ontario et au Manitoba.