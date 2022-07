Les créatures bizarres de la CAQ

Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue devant le grand chapiteau de la CAQ !

Si vous entrez dans cette immense tente, vous verrez des créatures fabuleuses !

Sidérantes ! Merveilleuses !

DU JAMAIS-VU !

Prenez cet homme qui se tient à côté de moi.

À première vue, ce digne représentant de l’Homo Quebecus ressemble à n’importe quel autre être humain.

Mais c’est une chimère qui défie toutes les lois de la logique, de la physique et de la politique !

Car, mesdames et messieurs, croyez-le ou non, cet homme qui se tient devant vous est un souverainiste fédéraliste !

Oui, monsieur ! Ça se peut !

Je sais ce que vous pensez : mais comment est-ce possible ? C’est comme un nain géant ! Un obèse anorexique ! Un végétarien carnivore !

Eh bien, ça existe !

Le grand manitou de la CAQ, monsieur François Legault, a sillonné tous les coins du Québec pendant des années pour trouver les créatures les plus étranges et les plus singulières !

Et il les a regroupées ici, sous son chapiteau !

Un couple de jumeaux siamois formé d’un libéral et d’un péquiste !

Un séparatiste qui s’est séparé de la séparation !

Un nationaliste québécois fier de faire partie de la nation canadienne !

Vous n’en croirez pas vos yeux !

LE FAUXMAGE

Et attendez, vous n’avez rien vu : avec l’aide de ces créatures fantastiques, monsieur Legault a réussi à concocter une idée qui révolutionnera le Québec !

L’indépendance sans l’indépendance !

Qu’est-ce que ça mange en hiver, vous demandez-vous ?

Simple !

Vous connaissez le fauxmage – le fromage des véganes ?

Ça ressemble à du fromage ! Ça goûte le fromage ! Ça a la texture du fromage ! Mais ce n’est pas du fromage ! C’est du fauxmage !

Avec la CAQ, le Québec pourra bénéficier de tous les avantages de la séparation... sans avoir à se séparer !

Comment monsieur Legault pourra-t-il réussir cet exploit ?

Par la seule force de son esprit !

C’est comme les changements de sexe.

Avant, si vous étiez un homme et que vous vouliez devenir une femme, vous deviez suivre une thérapie hormonale et subir une chirurgie !

C’était lourd ! Dispendieux ! Intrusif !

Maintenant, vous n’avez qu’à dire que vous êtes une femme, et le tour est joué !

On considérera que vous êtes une femme !

Vous pourrez participer à des tournois sportifs féminins, être incarcéré dans des prisons pour femmes !

Sans prendre de pilules ni passer sous le bistouri !

Eh bien, c’est la même chose avec l’indépendance !

Plus besoin de passer par un processus douloureux et déchirant comme un référendum !

Avec la CAQ, le Québec sera une nation dans une nation !

Un pays dans un pays !

Les Québécois seront propriétaires... d’un appartement qu’ils loueront !

Qui a dit qu’il fallait se séparer pour vivre séparé ?

Il suffit de se lever, un matin, et de dire : « Je suis indépendant » pour que ça devienne vrai !

Comme par magie !

TOUT UN SPECTACLE !

Alors, avancez, mesdames et messieurs, et entrez dans le grand chapiteau caquiste !

Monsieur Legault a exploré Venise-en-Québec en gondole pour vous ramener les êtres les plus bizarres que vous ayez vus !

Le prochain spectacle (intitulé Ni pour ni contre, bien au contraire) débutera le 3 octobre !

Achetez votre carte de membre, vous ne le regretterez pas !