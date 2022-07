Lettre à ma fille

Mon cœur de mère a été secoué dernièrement. Mon cœur de femme aussi. Surtout moi qui croyais qu’on avançait, toujours plus sereines, confiantes, autonomes... Voilà que nos voisins tout au sud me rappellent qu’il n’en est rien. Pire, et j’exagère à peine, que Dieu aurait le contrôle sur nos corps.

Cette décision récente visant à restreindre le droit à l’avortement aux États-Unis est un coup de poignard pour les femmes à travers le monde.

Je réalise aujourd’hui que l’histoire tient à peu de choses, que les acquis peuvent s’anéantir en quelques amendements. Qu’avancer dans le temps peut vouloir dire reculer.

Rappelons-nous que les États-Unis sont passés à un cheveu d’élire leur première présidente suite à l’élection du premier président noir Barack Obama. À cette époque les États-Unis étaient perçus à travers le monde comme un pays aux valeurs progressistes, humanistes. L’élection de Trump les aura menés à un autre triste destin.

L’avortement, le droit ultime

Le droit à l’avortement comme je l’apprenais dans mes séminaires à l’université est sans doute le combat féministe le plus important. Certes il y a le droit de vote, l’équité salariale, l’autonomie, mais l’avortement, c’est le droit ultime pour les femmes de choisir de leur corps.

Tomber enceinte, ce n’est pas seulement une question de fécondation et d’une grossesse. C’est un petit être humain qu’il faudra chérir une vie durant. C’est un nouveau mode de vie que toutes les femmes ne peuvent ou veulent embrasser.

Pire, ce n’est pas parce qu’on interdit les avortements qu’ils vont cesser. Selon l’Organisation mondiale de la santé, 25 millions d’avortements non sécurisés se pratiquent chaque année dans le monde, générant 39 000 décès de femmes et des millions d’hospitalisations.

« L’accès à des avortements sûrs sauve des vies » plaide le directeur général de l’OMS et il a raison.

Reprendre la lutte féministe

Chère Florence, toi ma fille que j’aime, je te promets que Maman va désormais se battre à tout moment pour te laisser un monde où tu seras libre et épanouie...