Ma vie en films: Guillaume Cyr, effrayé par «Mon fantôme d’amour»

Ce père de deux enfants, remarqué pour son interprétation de Lennie dans «Des souris et des hommes» sur les planches du Théâtre Jean-Duceppe, est actuellement à l’affiche de «Arsenault & fils», nouveau long métrage de Rafaël Ouellet. L’acteur nous révèle sa vision du septième art.

Je suis très jeune, je devais avoir 6, 7 ou 8 ans – et ma voisine, Agathe, que je salue – m’emmène à Québec avec ses enfants voir le film «Mon fantôme d’amour» avec Patrick Swayze et Demi Moore. Ça a été très marquant parce que, même si dans nos mémoires d’adultes on le prend pour un film d’amour, les scènes avec les fantômes étaient très épeurantes pour un petit garçon.

Quel a été votre premier film marquant?

C’est difficile de passer à côté d'«E.T. L’extraterrestre». C’est mon premier souvenir d’un moment de grande, grande émotion et j’ai eu une bonne demi-heure de «braillage». Sinon, ma vraie rencontre avec une œuvre coup-de-poing a été à la fin du secondaire avec «Les ordres» de Michel Brault.

Et plus récemment?

J’ai vu beaucoup de bons films dans les dernières années. «Parasite» était vraiment très bon. Plus proche, «Les oiseaux ivres» m’a vraiment jeté à terre au niveau de la réalisation et de la photographie. J’ai trouvé ça immense. Et j’ai vraiment adoré «Trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri».

L’actrice qui a été votre premier «kick» au grand écran?

Je mentirais si je disais autre chose que Kelly LeBrock dans «Une créature de rêve» en 1985. J’avais 3 ans, mais bon, elle a été mon premier «kick» quand je l’ai revue quelques années plus tard à TVA.

Y a-t-il des films que vous tenez ou avez tenu à montrer à vos enfants de bientôt 3 et 7 ans?

Oui, bien sûr. Tous mes films préférés d’enfance... «Capitaine Crochet» avec Robin Williams et Dustin Hoffman, tous les «Harry Potter» qui, selon moi, est une oeuvre jeunesse majeure. C’est l’une des premières oeuvres qui a vraiment grandi avec son public.

Les films sont souvent transmis de parent à enfant. Vos parents vous ont-ils montré des longs métrages qu’ils aimaient particulièrement?

Je pense que j’ai découvert des films de cette manière-là. Ma mère m’a fait voir «Rock'n Nonne» avec Whoopi Goldberg et il va toujours être un film de famille à cause des souvenirs. Ma mère a été une grande fan de comédies musicales, et j’ai découvert des films comme «Chantons sous la pluie», «Chitty Chitty Bang Bang» ou «My Fair Lady» avec elle. On veut faire découvrir à nos enfants les films qui nous ont fait triper lorsqu’on avait leur âge.

Avez-vous un genre préféré?

Je dirais les bons films. Je mentirais si je disais que je ne suis pas un fan de films d’action, de films de divertissement. Dans les dernières années, c’est devenu péjoratif. «Arsenault & fils» se veut un «thriller», un suspense, un film d’action. J’étais ado dans les années 1990 et, selon moi, c’était l’âge d’or des films d’action avec les «Double/Identité», «Le rocher» avec Sean Connery. J’ai toujours tripé sur ces films-là. Dans les dernières années, tous les gros films d’action qui se veulent ainsi veulent tellement plaire à tout le monde qu’on les a remplis de blagues pour adolescents, d’intrigues amoureuses insipides. C’est rendu rare les films de genre assumé qui sont juste ça.