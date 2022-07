MLB: les Yankees sans pitié pour les Guardians

Les Yankees de New York n’ont fait qu’une bouchée des Guardians lors du premier duel d’un programme double, samedi à Cleveland, eux qui l’ont emporté 13 à 4.

Au total, huit des neuf frappeurs de la rotation des visiteurs ont cogné la balle en lieu sûr au moins une fois, Giancarlo Stanton étant le seul à ne pas en avoir réussi un.

C’est Matt Carpenter qui a eu la journée la plus productive. Le joueur de premier coussin a réussi deux circuits, respectivement en sixième (deux points) et en neuvième (un point) manche, en plus d’ajouter un simple d’un point au septième tour au bâton des siens, pour un total de trois coups sûrs et quatre points produits.

Gleyber Torres a aussi bien fait, avec trois coups sûrs et autant de points produits, tandis que DJ LeMahieu et Jose Trevino ont chacun réussi une longue balle en solo.

Sur la butte, le lanceur partant des vainqueurs, Gerrit Cole (7-2), a profité de l'aide généreuse de son attaque, lui qui a finalement été retiré après six manches, lors desquelles il a permis deux points sur trois coups sûrs et trois buts sur balles. Il a aussi fait mordre la poussière à six adversaires.

Dans le camp des Guardians, les quatre artilleurs utilisés ont tous permis au moins deux points. La défaite a toutefois été à la fiche du partant Kirk McCarty (0-2), qui a permis quatre points sur six coups sûrs et quatre passes droites, en cinq manches au monticule.