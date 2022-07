Ottawa: des Gatinois arrêtés pour possession d’arme et de drogue

Un homme et une femme originaires de Gatineau ont été arrêtés samedi matin après avoir été vus avec une arme de poing et de la cocaïne au marché By, à Ottawa, au moment où de nombreux rassemblements ont lieu en raison de la fête du Canada.

Ce sont des agents en patrouille qui ont remarqué les deux personnes à bord d’un véhicule. «Ils ont remarqué que le conducteur avait ce qui semblait être une arme de poing sur sa jambe», a indiqué le service de police d’Ottawa sur Twitter.

Refusant de sortir de la voiture, l’homme de 22 ans a été arrêté tout comme la femme de 25 ans présente avec lui, après qu’un pistolet de 9 mm chargé et de la cocaïne ont été saisis. Les deux accusés doivent comparaître en cour samedi.

Ils ne sont pas les seuls à devoir se rendre devant le tribunal puisqu’un homme de 19 ans a été arrêté vendredi soir à Ottawa «sous la menace d’une arme à feu».

Le jeune homme s’était «levé et [avait] brandi un couteau en direction des agents» de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lorsqu’il se battait avec deux autres personnes près des rues Booth et Fleet, lors de la fête du Canada.