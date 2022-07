«Thor: amour et tonnerre»: «On assiste à une guerre totale contre les femmes» - Natalie Portman

Natalie Portman revient en force dans «Thor: amour et tonnerre» puisque son personnage de Jane Foster se transforme en Mighty Thor lorsqu’elle manie Mjolnir. Grandie artificiellement pour les besoins du long métrage, mais musclée naturellement, l’actrice s’est exprimée avec conviction sur la nécessité de proposer des femmes fortes au grand écran, surtout en ces temps troublés.

Thor, incarné par Chris Hemsworth, n’est pas un super héros comme les autres. Il est le seul personnage à avoir eu quatre films qui lui ont été consacrés, en plus d’apparaître dans trois longs métrages de Marvel, ainsi que dans la série télévisée «What If...?».

Natalie Portman, elle, n’est pas une actrice comme les autres. Outre sa performance dans «Léon» aux côtés de Jean Reno, elle a également été de la franchise «Star Wars», a reçu deux Golden Globes, pour «Le cygne noir» et «Intime», un BAFTA et un Oscar, tous deux pour «Le cygne noir». Elle est également productrice, scénariste et réalisatrice, et a participé, avec Tessa Thompson, qui reprend son rôle de Valkyrie, à la création de «Time’s Up», une association venant légalement en aide aux victimes de violences sexistes dans le cadre de leur emploi.

PHOTO COURTOISIE MARVEL

Au combat

Si elle a accepté de reprendre son rôle de Jane, dans lequel elle a été vue la dernière fois dans «Thor: un monde obscur» – en effet, son apparition dans «Avengers: phase finale» avait été effectuée grâce à la reprise de scènes filmées pour le film précédent –, c’est parce qu’elle n’était plus «cette pitoune». Désormais, elle se bat aux côtés de Thor et de Valkyrie pour repousser la menace représentée par Gorr (Christian Bale), le film réalisé par Taika Waititi étant résolument une comédie déjantée, colorée et divertissante.

«Ma vision des super héros a changé au cours des années. Le fait d’avoir l’occasion de jouer Jane a été une manière intéressante d’explorer le rôle d’une super héroïne qui est à la fois vulnérable et faible tout en trouvant une force exceptionnelle. J’ai vu tout le travail qui rentre dans le fait d’incarner un super héros, une chose dont je n’étais pas consciente lorsque je n’incarnais que la "pitoune" de service. Je ne voyais pas tout ce qui se passait dans les coulisses, les chorégraphies des combats, l’entraînement», a-t-elle indiqué lors de la conférence de presse de présentation du film qui a précédé l’entrevue avec l’Agence QMI.

«Après avoir vu Chris incarner Thor pendant tant d’années, c’était fou de faire les essayages pour le costume, c’était surréaliste», a-t-elle dit. Son entraînement a duré 10 mois, une année presque complète pendant laquelle elle a soulevé des poids, fait de la boxe, du Pilates, de la corde à sauter et de nombreux autres exercices afin de lui faire développer les muscles que l’on voit à l’écran. Et pendant le tournage, elle débutait ses journées vers 4 h 30 du matin afin d’y inclure une heure de sport quotidien.

PHOTO COURTOISIE MARVEL

Natalie Portman étant petite, elle mesure 1 m 60, le réalisateur Taika Watiti a dû trouver une manière de la faire apparaître plus grande à côté de Chris Hemsworth qui, lui, mesure 1 m 90. La solution a été relativement simple: l’actrice se déplaçait sur une plateforme surélevée. «Je salue l’imagination de tous qui a permis de choisir une petite actrice», a-t-elle souligné en riant.

Inventés, soit juste après la Deuxième Guerre mondiale, soit dans les années 1960-1970, les super héros ont aujourd’hui plus que jamais la cote, Marvel et DC se battant à coups de centaines de millions de dollars et d’effets spéciaux toujours plus spectaculaires pour porter au grand écran les aventures de justiciers masqués.

«Je suis tellement chanceuse que Jane se transforme en Mighty Thor et je crois que la première bande dessinée qui inclut ce changement date de 2014, a-t-elle souligné lors d’une entrevue avec l’Agence QMI. Le fait que Jane soit une scientifique n’avait jamais été exploré avec autant d’importance que dans ce film. Et le fait qu’elle devienne une super héroïne a été une occasion extraordinaire.»

PHOTO COURTOISIE MARVEL

Une guerre contre les femmes

Wonder Woman, Capitaine Marvel, Black Widow, Harley Quinn, Valkyrie... et maintenant Mighty Thor, les héroïnes aux étonnants pouvoirs sont désormais légion pour le plus grand plaisir des amateurs. Or, la décision de la Cour Suprême américaine de supprimer le droit fédéral à l’avortement est arrivée avec une terrible ironie pendant le week-end des premières, conférence de presse et entrevues pour «Thor: amour et tonnerre». Interviewée le lendemain de l’annonce, Natalie Portman n’a pas hésité à sauter à pieds joints dans le sujet lorsque l’occasion s’est présentée.

«Les super héroïnes sont en effet plus que jamais nécessaires. En ce moment, on assiste à une guerre totale contre les femmes dans notre pays ainsi que dans d’autres régions du monde. Les représentations de possibilités différentes, de prises de pouvoir différentes pour les femmes sont aujourd’hui un besoin criant. Je me tourne d’ailleurs vers les pouvoirs de mes collègues féminines comme source d’inspiration et de réconfort.»

«Thor: un monde obscur» est sorti en 2013, c'est-à-dire il y a maintenant neuf ans, une éternité pour l’industrie du cinéma, désormais marquée par l’avènement du mouvement #MoiAussi en 2016. Mais ce ne sont pas ces changements qui ont le plus frappé Natalie Portman sur le plateau.

«Taika est un créateur singulier et je n’avais jamais travaillé avec quelqu’un comme lui. C’était un bonheur que d’être sur son plateau et c’est la différence principale de ce film lorsque je le compare avec tout ce que j’ai fait auparavant. Il apporte une telle joie et une telle spontanéité à chaque moment du tournage qu’on a presque l’impression qu’il a la responsabilité de s’assurer que tout le monde s’amuse sur le plateau. Il met constamment de la musique, il passe son temps à faire des plaisanteries, il est tellement chaleureux et gentil. Son humour est toujours généreux et n’est jamais humiliant pour les autres. Il crée un environnement entièrement collaboratif. Il incorpore à la production les idées de tous et cela nous fait tous nous sentir à part entière comme les membres d’une famille.»

«Thor: Amour et tonnerre» déboule en force sur les écrans du Québec dès le 8 juillet.