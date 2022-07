Tour CIBC Charles-Bruneau: de Matane à Boucherville

C’est à Matane que se tient, dimanche matin, le grand départ du Tour CIBC Charles-Bruneau. Sur place, la jeune Brittany, 13 ans, a pour tâche de couper symboliquement le ruban. Elle y ajoute par ailleurs sa touche en effectuant un don avoisinant les 2000 $.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«J’espère que ça va aider les gens, confie la jeune fille ayant reçu un diagnostic de leucémie, à propos des sous qu’elle a amassés en compagnie des membres de sa famille. Si tout ça m’était arrivé il y a plusieurs années, je n’aurais pas survécu. C’est important de continuer pour encourager la recherche.»

L’adolescente originaire de Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, poursuit présentement sa physiothérapie après avoir «sonné la cloche», en mars dernier, alors qu’elle fêtait la fin de ses traitements de chimio.

Pendant son combat contre la maladie, Brittany a notamment reçu une greffe de moelle osseuse, un don de son petit frère Noah, au CHU Sainte-Justine, à Montréal. Elle a par ailleurs été traitée à l’Unité d’hémato-oncologie pédiatrique Charles-Bruneau du CHU de Québec.

«Une chance que ça existe, souffle sa mère Stéphanie Gasse, à propos du soutien de la Fondation Charles-Bruneau. On permet notamment aux parents d’être plus près de l’enfant durant les traitements.»

25 millions $ pour la recherche

Comme le rappelle Brittany, c’est d'abord et avant tout à la recherche que vont les fonds amassés durant le Tour CIBC Charles-Bruneau. À ce niveau, la Fondation poursuit son engagement historique de 25 millions $ en recherche d’ici 2026, tel qu’annoncé en juin 2021.

«C’est un retour vers les premières années du Tour, où l’on partait souvent de Montréal pour aller jusqu’en Gaspésie, mentionne pour sa part Pierre Bruneau, concernant le départ donné à Matane pour le parcours de 1000 kilomètres en six jours qui sera bouclé à Boucherville, vendredi. Cette année, on part toutefois de l’est pour aller vers l’ouest et c’est un défi supplémentaire avec un vent de front.»

L’importance des régions

Face au vent, les cyclistes auront ainsi une motivation accrue en pensant à tous ces enfants qui poursuivent leur bataille contre le cancer.

À propos de l’engagement historique, il est à noter que plus de 11 millions $ iront au CHU Sainte-Justine tandis que près de 9 millions $ seront versés au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval. Ce sont toutefois les enfants malades des quatre coins de la province qui en bénéficieront, comme ce fut le cas pour la jeune Brittany, de Sainte-Anne-des-Monts.

«Les régions ont toujours été extrêmement importantes pour la Fondation», a d’ailleurs pris soin de rappeler monsieur Bruneau.

- Avant de se rendre à Matane en autobus, les cyclistes ont participé à un départ symbolique au Centre de cancérologie du CHU Sainte-Justine, samedi matin, à Montréal.