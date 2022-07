Voici 5 chansons parues en juin à écouter

Le mercure est à la hausse et tout ce dont on a envie, c’est se gaver de chansons ensoleillées. Voici 5 nouvelles pièces d’artistes d’ici qui vous donneront certainement envie de danser et de profiter de l’été.

Le soleil à son zénith, Dumas

Capture d'écran, Agence QMI

Enfin, une nouvelle pièce bonbon typiquement Dumas ! Avec Le soleil à son zénith, Dumas nous fait rêver de la Californie et des « jours océaniques », tout en nous faisant danser et chanter comme lui seul sait le faire. Vivement vivre cette chanson aux côtés de cette bête de scène, en spectacle !

HOOLYWUD, Sam Tucker

Photo Chantal Poirier

Sum Tucker s’est, de son propre aveu, amusé à user de tons de voix à la Justin Timberlake sur cette pièce se moquant de la machine Hollywood. Cette chanson plus pop que ce que livre habituellement l’auteur--compositeur-interprète représente bien l’esprit de ce nouvel EP baptisé GROW : un projet parallèle lui permettant de faire de l’exploration et de lâcher son fou sans trop se prendre au sérieux.

Chaleur dans l’sang, Lanuit

Photo courtoisie

«Il fait beau et chaud en moi, Même si le temps est froid là, J’pars un feu quand t’es pas là», chante Lanuit sur ce premier extrait dansant à souhait. Merci au groupe – dont on entendra assurément beaucoup parler – d’avoir su fusionner des rythmes de musique latine au rap d’une aussi belle manière. Vivement le 19 août pour la sortie de ce premier EP éponyme.

Firefall, Lafleur et Marcie

Photo courtoisie, Marianne Charland

Difficile de ne pas tomber sous le charme de Firefall, le premier extrait country-pop du EP de Lafleur et Marcie à venir à la fin de l’été. On se voit déjà chanter cette chanson entraînante, douce et joyeuse autour d’un feu d’automne, hypnotisé par la danse du feu de joie, douce métaphore des amours passionnées, mais éphémères que chante le duo.

Border, Milk & Bone

Photo courtoisie

C’est pop, c’est doux et ça se retrouverait bien sur la trame sonore d’un film où les road trip et les amitiés prennent toute la place sous le soleil. On aime, comme toujours, les voix s’accordant à merveille du duo montréalais composé de Camille Poliquin et Laurence Lafond-Beaulne, et on se souvient des moments difficiles durant la pandémie, alors que les frontières fermées empêchaient plusieurs d’être ensemble.