Arizona: 60 kilos de cocaïnes trouvés lors d’un contrôle routier

Appréhendés dans un premier temps par la police de l'État de l’Arizona pour violation d’équipement, deux Ontariens ont été pris sur le fait vendredi alors qu’ils transportaient l’équivalent de près de 2 millions $ américains en cocaïne dans un camion commercial.

Albi Naska et Victor Nikitin, tous deux originaires de l'Ontario, ont plaidé non coupable aux accusations de trafic de drogue et de sa vente éventuelle, de transport de drogue, de conspiration et de «contrôle illégal d’une compagnie», a rapporté le Vancouver Sun.

La police a détaillé que Nikitin était en plein sommeil dans la couchette de cabine lorsque les autorités ont procédé au contrôle routier, près de la ville de Gila Bend, à environ 100 km de Phoenix et à 130 km du Mexique.

Ce sont des infractions relatives à l’équipement du camion qui ont alerté les officiers.

Naska aurait alors consenti à ce que les officiers fouillent le camion de 18 roues, mais serait revenu sur sa parole presque instantanément, suscitant l’intrigue des policiers. Un chien de détection a alors signalé une anormalité située dans la cabine avant, où les policiers ont finalement trouvé dans la couchette de cabine soixante paquets compactés de cocaïne bruté

Les deux Canadiens ont été libérés sous caution après avoir payé 50 000 $ américains. Les documents officiels de la cour n’ont pas clairement spécifié si le duo pouvait rentrer au Canada en attendant leur procès, selon le Vancouver Sun.

La proximité du Mexique et de l’Arizona fait de cette région un foyer très actif et propice au trafic de cocaïne. D’ailleurs, c’est une pratique commune pour les trafiquants ciblant le marché canadien de transporter leur cargaison dans des camions de transport.