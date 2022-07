Compétition régionale: les pompiers d’Ottawa, de Longueuil et de Montréal sur le podium

Les pompiers de la Ville d’Ottawa ont remporté dimanche la compétition sportive régionale du Firefit, qui s’est déroulée cette fin de semaine à Montréal.

Les pompiers de la délégation d’Ottawa sont ainsi sortis vainqueurs d’une épreuve régionale de course à relais qui s’est déroulée dimanche au parc Angrignon. Ils étaient suivis, en deuxième et en troisième place, par les équipes de la Ville de Longueuil et de Montréal.

Pour l’épreuve de la course individuelle qui a eu lieu samedi, ce sont les pompiers Jeremy Peters, de Markham (Ontario), et Marisa Tremblay, de la ville d’Ottawa, qui ont remporté la première place, pour les épreuves masculine et féminine.

Tous sont devenus ainsi admissibles aux épreuves du championnat canadien du Firefit qui se déroulera en septembre prochain, en Alberta. Les pompiers participants devront accomplir une série d’épreuves de résistance et de sauvetage.

Un rendez-vous pour toute la famille

La compétition régionale a eu lieu au cours de la première édition du «Rendez-vous familial» organisé par l’Association des pompiers de Montréal, samedi et dimanche.

Ce tout premier événement pour la population a été «un succès qui risque de s’imposer dès l’an prochain comme une nouvelle tradition typiquement montréalaise», a indiqué l’association par communiqué, dimanche.

«Ce Rendez-vous familial des pompiers montréalais est l’illustration parfaite de la cohabitation de l’esprit sportif avec le côté convivial et amical de l’événement», a déclaré le responsable du comité organisateur, Marc-André Gosselin.

Tout au long de la fin de semaine, des centaines d’enfants ont ainsi pu s’amuser sur place grâce à des jeux gonflables, à des mascottes et à des activités animées. Une exposition de camions à incendie et de pièces de collection du Musée des pompiers auxiliaires de Montréal a aussi permis aux visiteurs d’en apprendre plus sur l’histoire des pompiers de Montréal.