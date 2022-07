Des collines de sable à Tadoussac

Quand j’étais en début de carrière, à l’aube des années 2000, une organisation m’avait mandaté pour réaliser une série de photos afin de révéler le potentiel visuel des « dunes » de Tadoussac. Selon moi, ce lieu se classe parmi les plus beaux de la Côte-Nord. Pour bien connaître cette région, les paysages à couper le souffle se succèdent sans fin sur la côte maritime. Le secteur des dunes est un phénomène unique en son genre. Cependant, il est constitué d’un écosystème fragile où la cohabitation avec le camping non encadré et le VTT laissent des traces. La protection de cette aire naturelle fait partie des discussions depuis bien longtemps. De plus, située dans la trajectoire migratoire des Nyctales de Tengmalm, cette zone abrite une espèce de petite chouette rare et méconnue.

Près de vingt ans plus tard, on m’assigne de nouveau la tâche de documenter les environs. Fidèle à mes souvenirs, cet endroit vraiment magnifique se distingue au Québec. Le paysage de dunes en palier peut atteindre jusqu’à 60 mètres de hauteur et surplombe la baie du Moulin à Baude. Parfaitement orienté pour les levers de soleil avec vue sur le Saint-Laurent, le panorama surprend dès le premier contact. Que ce soit un parc national ou simplement une zone protégée, ces joyaux sablonneux de la Côte-Nord méritent une attention particulière.