Des difficultés d’apprentissage pour un chancelier de l’Université de Montréal

Frantz Saintellemy, le 14e chancelier de l’Université de Montréal, est titulaire d’un baccalauréat en génie électronique et informatique, gradué en 1996 de l’Université Northeastern, et a complété un fellowship en génie, stratégie et innovations complexes au prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT Sloan).

Son épouse Vickie Joseph et lui sont les cofondateurs du Groupe 3737, l’un des plus importants incubateurs d’entreprises privées au Québec.

Vous êtes natif d’Haïti.

J’ai été conçu et livré en Haïti par deux formidables parents, mon père, Camius, et ma mère, Marie-Louise Célestin, qui m’ont appris à être fier de mes origines.

Quelle a été votre première réaction quand vous êtes arrivé à Montréal à l’âge de 7 ans ?

J’étais abasourdi par la richesse de l’électricité, car à 19 h, grâce aux lumières, nous n’étions pas envahis par la noirceur.

Parlez-moi de vos parents.

Mon père était un percepteur public en Haïti. À Montréal, il a travaillé à la pâtisserie Lenôtre, à Outremont. Pour ma mère, c’était plus difficile.

Votre mère devait se rendre à 6 h chaque matin à la compagnie sans savoir si elle avait un emploi.

Le contremaître à la Dominion Textiles, sur le boulevard Crémazie, décidait chaque matin qui était pour effectuer le travail journalier. Maman a souvent attendu en vain. Malgré cette embûche, elle m’a inculqué des valeurs de vie inoubliables, dont la discipline et la passion de réussir.

Vous avez reçu un diagnostic de difficultés d’apprentissage.

À l’âge de 7 ans, à l’école primaire Ahuntsic, j’avais beaucoup de problèmes pour comprendre mon enseignante. Je maîtrisais à peine le français, car le créole est ma langue maternelle. Mon enseignante n’avait pas de temps pour moi, alors elle a décidé que je rencontrais des difficultés d’apprentissage.

Heureusement que le professeur Gérard Jeune a croisé votre chemin.

Il m’observait lorsque j’organisais des activités dans la cour d’école et il ne comprenait pas la décision de l’enseignante. Il m’a proposé un contrat moral par lequel je m’engageais à améliorer mon français et mon anglais si je voulais qu’il me prenne dans sa classe trois mois plus tard.

Vous écoutiez les émissions de télé Passe-Partout et Sesame Street.

Je tenais absolument à relever son défi. Une fois dans sa classe, il m’a fait lire Le bossu de Notre-Dame et les Fables de La Fontaine. Grâce à lui, je suis devenu la personne que je suis.

Le père de Francis Millien vous a ouvert les portes au soccer.

Monsieur Robert Millien recrutait des joueurs de soccer dans les parcs de Montréal. Il m’a offert la possibilité de me joindre à l’équipe Concordia, qui m’a propulsé vers les formations des équipes du Québec.

Le soccer vous a permis de voir d’autres pays.

Je n’avais pas les moyens de payer les voyages en France, au Portugal, en Hollande et en Allemagne, mais grâce aux dirigeants de soccer, j’ai pu faire partie de ces voyages.

Le sport vous a fait discerner l’importance de l’aspect international.

Le sport m’a appris l’importance de gagner, de se relever après une défaite, et du travail en équipe ; c’est-à-dire de mieux me préparer pour la scène internationale et non seulement pour mes défis régionaux au Québec, autant dans les sports que dans le monde des affaires.

Vous aviez bénéficié du programme scolaire des Expos.

Les Expos offraient des billets de baseball aux écoles. C’était une grande sortie pour moi que d’assister à plusieurs matchs et de voir à l’œuvre les Grissom, Wallach, Walker et les autres.

Votre radio coûtait plus cher que votre première voiture.

J’ai payé 200 $ pour ma Honda, dont la panne à l’huile était percée tout comme le réservoir d’essence qui me faisait perdre 40 cents sur chaque dollar d’essence. Ma radio Pioneer coûtait plus cher que ma voiture.

Vos premiers emplois ?

J’étais livreur pour un dépanneur à Saint-Michel, et les soirs des matchs d’un programme double des Expos ou du Canadien, surtout contre les Nordiques, c’était bien payant. J’ai aussi plié du linge d’enfants dans des entrepôts sur la rue Chabanel, sans oublier mes passages au Burger King sur les rues Crescent et Sainte-Catherine, pour le modique salaire de 3,75 $ de l’heure.

Vous habitiez à Saint-Michel et Montréal-Nord.

Dans le quartier Saint-Michel, je demeurais sur Henri-Bourassa près des célèbres restos de hot dogs Chez Lesage et Ma Tante. À Montréal-Nord, j’habitais sur Hénault, près de Charleroi.

Vous êtes allé à l’école secondaire Leblanc à Terrebonne pour venir en aide à votre sœur.

J’y suis allé pour garder les enfants de ma sœur à leur sortie de la garderie. Ensuite, j’ai fréquenté les écoles secondaires Louis-Joseph Papineau et Calixa-Lavallée.

Une blessure vous a empêché de fréquenter Virginia Tech.

L’entraîneur de l’époque, Bruce Arena, qui est aujourd’hui l’entraîneur-chef et directeur sportif du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, dans la MLS, m’a offert une bourse d’études qui payait la totalité de mes études. Juste avant mon départ, j’ai subi une sérieuse blessure qui m’a empêché de me joindre à Virginia Tech.

Vous avez poursuivi vos études universitaires aux États-Unis.

Après avoir terminé mes études au cégep Ahuntsic, j’ai été accepté à l’Université Northeastern, près de Boston, et ensuite à MIT. Mais le plus important, c’est que grâce à mes bonnes notes au cégep, des programmes de bourses m’ont permis de faire mes études gratuitement.

Vous avez aujourd’hui trois merveilleux enfants.

Johan, Norah et Viktor sont la joie de vivre dans la maison. Ils jouent au soccer, à Laval, sans oublier qu’ils sont ma source d’inspiration.

Ce fut un coup de foudre avec votre épouse.

La première fois que j’ai rencontré mon épouse, Vickie Joseph, ce fut au mariage de mon frère, à Miami. C’était un coup de foudre. Pendant la soirée, je l’ai présentée aux membres de ma famille comme ma future épouse. Quelques mois plus tard, on s’est fiancés. C’est une femme remarquable qui est toujours présente pour appuyer les membres de sa famille.