[EN IMAGES] Voici 10 photographies aériennes de la Basse-Ville de Québec en 1982

De 1977 à 1983, le ministère des Affaires culturelles, aujourd’hui le ministère de la Culture et des Communications, réalise un inventaire d’une ampleur sans précédent: le macro-inventaire du patrimoine québécois. Il s’agit d’un inventaire sommaire mais systématique de 1600 municipalités du Québec.

Le volet aérien de cet inventaire contient des milliers de négatifs. Voici 10 photographies aériennes de la Basse-Ville de Québec en 1982.

1) La baie de Beauport et le complexe industrialo-portuaire

Archives nationales à Québec (E6, S8, SS2, SSS100, DC82-62, P5). Photo R. P. Monnier

Au confluent de la rivière Saint-Charles et du fleuve Saint-Laurent est aménagée une zone industrialo-portuaire.

Dès 1959, le Port de Québec entreprend l’aménagement d’un nouveau secteur portuaire à l’est de l’estuaire de la rivière Saint-Charles. Une digue est alors érigée sur le lit du fleuve Saint-Laurent pour ceinturer le site des futurs travaux. À la suite de la mise en place des quais en béton entre 1965 et 1968 et après des opérations de dragage en 1971, on constate qu’une plage s’est formée à la limite nord-est du secteur portuaire de Beauport en 1972.

Cependant, l’appropriation du site par la population se produit seulement à partir de l’été 1982, alors que le Club de véliplanchistes de Québec est formé pour animer les Battures de Beauport et encadrer une activité sportive naissante, la planche à voile.

2) Le boulevard Wilfrid-Hamel

Archives nationales à Québec (E6, S8, SS2, SSS100, DC82-39, P3A). Photo R. P. Monnier

Le boulevard Wilfrid-Hamel traverse la ville de Québec d’ouest en est. Ce segment urbain de la route 138 débute à la frontière ouest de la ville, près de Saint-Augustin-de-Desmaures. Il passe au sud de L'Ancienne-Lorette et traverse ensuite les quartiers Duberger-Les Saules et Vanier, pour aboutir dans le Vieux-Limoilou.

Sur la photographie aérienne ci-dessus, il longe en partie la rivière et le cimetière Saint-Charles. On distingue également l’intersection avec l’avenue Saint-Sacrement et quelques lotissements agricoles encore présents en 1982. Aujourd’hui, on ne peut que constater l’étalement urbain de ce secteur de la ville.

3) La Pointe-aux-Lièvres

Archives nationales à Québec (E6, S8, SS2, SSS100, DC82-67, P12A). Photo R. P. Monnier

La Pointe-aux-Lièvres est un méandre de la rivière Saint-Charles. À l’époque de la Nouvelle-France, il existait deux presqu'îles qui servaient notamment de lieux de pâturage. Vers le milieu du XXe siècle, on développe des industries sur la Pointe-aux-Lièvres. En 1938, on fait construire le Stade municipal de Québec au parc Victoria. À la fin des années 1950, on décide d’unir les deux presqu’îles pour créer le plus gros méandre de la rivière Saint-Charles. L’objectif étant d’y faire passer l’autoroute 73.

À l’arrière-plan de ce paysage urbain, on distingue le village de l’Anse ainsi que le pont Drouin. Les murs de béton encadrant la rivière Saint-Charles sont également bien visibles. Ils ont été démolis au début des années 2000 pour revitaliser le cours d’eau et ses rives. La végétation y est désormais généreuse et la faune et la flore sont abondantes.

Aujourd’hui, le béton a laissé la place au parc de la Pointe-aux-Lièvres ainsi qu’au parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles. On a décontaminé le site, et un écoquartier s'y développe depuis 2016.

4) Le quartier Saint-Roch

Archives nationales à Québec (E6, S8, SS2, SSS100, DC82-97, P28). Photo R. P. Monnier

Le quartier Saint-Roch est l’un des plus anciens faubourgs de Québec. À compter de 1870, l’industrie manufacturière occupe une place importante dans le développement économique de la ville. Un peu partout, on érige des édifices en brique rouge qui abriteront entre autres des manufactures de chaussures. À partir de 1960, les manufactures et les usines de Saint-Roch ferment leurs portes ou se déplacent dans les parcs industriels en périphérie de la ville. Les édifices sont alors laissés à l’abandon.

Au début des années 1990, la Ville de Québec finance des projets de recyclage architectural dans le quartier Saint-Roch, dont celui de la transformation de la manufacture Dominion Corset, qui est située à l’intersection du boulevard Charest Est et de la Couronne. En collaboration avec la Ville, des promoteurs privés investissent dans la réhabilitation d’anciens édifices industriels. Plusieurs anciennes manufactures sont alors transformées en logements ou en coopératives d’habitation.

Sur la photographie aérienne, on discerne également l’ancienne gare Centrale d’autobus de Québec située au coin de la rue Caron et du boulevard Charest Est. L’immeuble actuel, le Gutenberg, s’est érigé à partir de l’ancienne gare d’autobus, qui a cessé ses activités au milieu des années 1990.

5) La construction de la bibliothèque Gabrielle-Roy

Archives nationales à Québec (E6, S8, SS2, SSS100, D82-180, P26). Photo R. P. Monnier

Premier faubourg ouvrier de Québec, Saint-Roch a été érigé au début du XVIIe siècle. Depuis cette époque, le quartier est en constante mutation. La trame urbaine n’a eu de cesse d’évoluer au fil des ans.

Les édifices de la Centrale des syndicats du Québec et de la bibliothèque Gabrielle-Roy sont construits en 1982. Quarante ans plus tard, on procède maintenant à des travaux majeurs de rénovation et d’agrandissement de la nouvelle bibliothèque. L’inauguration est prévue à l’été 2023.

D’autres chantiers de construction ont lieu en ce moment dans le secteur illustré sur cette photographie aérienne. Les travaux préparatoires en vue de l’insertion du tramway dans la rue de la Couronne se poursuivent. Ceux-ci mèneront éventuellement au grand chantier du tramway de Québec.

6) L’Hippodrome de Québec

Archives nationales à Québec (E6, S8, SS2, SSS100, D82-186, P3). Photo R. P. Monnier

L’Hippodrome de Québec et sa piste de course pour chevaux se situaient sur le site d’ExpoCité. Le bâtiment a été construit en 1917 et a d’abord été nommé le Palais central. En 1963, on ajoute une annexe avec des cloisons vitrées aux estrades. En 1971, on construit un club-house qui pouvait accueillir jusqu’à 225 personnes. Le bâtiment est modernisé en 2007. Faute d’achalandage, l’hippodrome cesse définitivement ses activités en 2011. Aux mois d’octobre et novembre 2012, l’édifice en brique et en verre est démoli pour construire le Centre Vidéotron.

7) Le lieu historique national Cartier-Brébeuf

Archives nationales à Québec (E6, S8, SS2, SSS100, D82-428, P22A). Photo R. P. Monnier

Le lieu historique national Cartier-Brébeuf se situe au cœur de la ville de Québec. Parcs Canada effectue les travaux d’aménagement du site entre 1966 et 1971. Le parc ouvre au public en 1972. Le site prend l’aspect d’un espace vert aménagé autour d’un bassin d’eau artificiel. Celui-ci évoque l’ancienne rivière Lairet, canalisée depuis la fin des années 1960.

En 1535-1536, lors de son deuxième voyage vers le Canada, l’explorateur français Jacques Cartier remonte le Saint-Laurent avec ses trois navires. Il est contraint, avec son équipage, de passer l’hiver sur les berges de la rivière Saint-Charles, là où se trouve désormais le parc Cartier-Brébeuf. En 1625, les pères jésuites, dont Jean de Brébeuf, s'installent sur une terre qu'ils nomment «seigneurie Notre-Dame-des-Anges» et qui est située au nord de la rivière Saint-Charles. Le parc commémore ces deux événements historiques.

La réplique de la Grande Hermine trône fièrement au milieu du bassin. Elle fut pendant 30 ans la principale attraction du parc Cartier-Brébeuf. Elle a été démolie en juin 2001.

8) Le secteur du centre commercial Fleur de Lys

Archives nationales à Québec (E6, S8, SS2, SSS100, D82-186, P13). Photo R. P. Monnier

Le centre commercial Fleur de Lys ouvre ses portes le 21 mars 1963 avec le premier magasin Sears du Québec. En mars 1980, on y compte environ 170 magasins. Le premier agrandissement des lieux se fait en 1992. Par la suite, le centre commercial change de propriétaire en 1993, puis une autre fois en 1996. Sears fait faillite en 2017 et le magasin ferme ses portes la même année.

La revitalisation du site a commencé avec l’aménagement d’un campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières dans les anciens locaux du magasin Sears. Sur cette même lancée, des travaux de déconstruction d’une partie du centre commercial ont débuté le 6 juin dernier. Plusieurs projets sont dans la mire du nouveau propriétaire des lieux.

À proximité des édifices occupés par l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, on peut apercevoir un grand terrain vague qui est aujourd’hui occupé par des bâtiments résidentiels. Le long de la rivière Saint-Charles, on peut distinguer le tracé de la rue Bourdages. Si vous regardez attentivement, vous verrez également quelques bâtiments agricoles.

9) L’église Notre-Dame-de-Grâce dans le quartier Saint-Sauveur

Archives nationales à Québec (E6, S8, SS2, SSS100, D82-427, P33). Photo R. P. Monnier

L’église Notre-Dame-de-Grâce était située sur la rue Arago dans le quartier Saint-Sauveur. Construite en 1925, elle est finalement démolie en 2009. On y trouve maintenant une coopérative d’habitation.

En 1927, le curé Lavergne décide de faire aménager une grotte à l’arrière de l’église, creusée à même le coteau Sainte-Geneviève. La grotte est achevée vers 1930. On voulait en faire un lieu de pèlerinage inspiré du site de Lourdes, en France. En 1932, on poursuit l’aménagement du site en faisant construire quelques monuments religieux ainsi qu’une fontaine d’où jaillissait une eau de source. Ces vestiges sont toujours présents aujourd’hui. Pouvez-vous en distinguer quelques-uns sur la photographie?

10) Le domaine de Maizerets

Archives nationales à Québec (E6, S8, SS2, SSS100, DC82-59, P17A). Photo R. P. Monnier

Les origines du domaine de Maizerets remontent à la Nouvelle-France. En 1696, les terres sont achetées par François Trefflé et Thomas Doyon. Une première maison en pierre est construite. En 1705, le Séminaire de Québec achète la terre de la Canardière à Thomas Doyon. En 1713, on érige la maison qui se trouve actuellement sur le site. Par la suite, on élève une grange en pierre en 1755.

Entre 1690 et 1759, la Canardière va jouer un rôle stratégique dans la conquête et la défense de la ville. Après la Conquête, la ferme va continuer d’approvisionner le Séminaire. Le domaine est également utilisé par les prêtres et les élèves comme un lieu de villégiature lors des vacances et des congés.

Le domaine est divisé au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Des terres sont vendues afin de permettre le développement de quartiers résidentiels. En 1979, la Ville de Québec va acquérir le reste du domaine afin de le rendre accessible à la population. Les bâtiments historiques sont rénovés. La maison principale est classée immeuble patrimonial en 1974. Aujourd’hui, le domaine de Maizerets est un vaste parc urbain qui fait le bonheur des Québécois.

Un texte de Catherine Lavoie, technicienne en documentation, Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Sources