«Impossible de dire que Lyssytchansk est sous contrôle» russe selon Zelensky

Il est «impossible de dire que Lyssytchansk est sous contrôle» russe, a affirmé dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky, assurant que les combats continuaient dans la périphérie de cette ville dont la prise a été revendiquée plus tôt par Moscou.

«Il y a des combats dans les faubourgs» de cette ville, sous pression des troupes russes depuis plusieurs semaines, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Kiev avec le Premier ministre australien Anthony Albanese.

La prise de Lyssytchansk, dans l'est de l'Ukraine, permettrait à Moscou de contrôler l'intégralité de la région de Lougansk et aux troupes russes de menacer Sloviansk et Kramatorsk, deux villes majeures de la région industrielle du Donbass sous contrôle ukrainien.

«Il y a des risques que la région de Lougansk soit complètement occupée. Il y a des risques et nous le comprenons», a ajouté M. Zelensky, estimant que Lyssytchansk représente «la situation la plus difficile et la plus dangereuse» pour l'Ukraine.

«Nous n'avons pas l'avantage là-bas, c'est vrai. C'est notre point faible mais en d'autres points, nous avançons», a-t-il affirmé.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a affirmé dimanche que les forces du Kremlin contrôlaient toute la région de Lougansk après avoir conquis Lyssytchansk, au coeur d'intenses combats depuis des semaines.