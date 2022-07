La retraite rêvée de Mario Jean

Après avoir vécu pleinement sa vie, le comédien Mario Jean commence à réfléchir à la retraite.

«Je veux ralentir, mais pas arrêter, confie l’homme de 57 ans. J’ai un beau métier qui me permet de continuer longtemps. Mais avec la pandémie, je me suis rendu compte qu’on peut prendre plus de temps pour soi.»

Ces réflexions l’ont donc amené à pondre la comédie théâtrale Le grand virage qui sera présentée cet été à L’Assomption dans Lanaudière ainsi qu’à Saguenay, avant de continuer en tournée un peu partout au Québec. Cette création reportée en raison de la pandémie parle justement d’un couple qui entame sa retraite. «Le fait d’y penser, d’écrire là-dessus, cela rassure, cela m’a fait du bien», raconte le comédien.

Celui qui est sorti de l’École nationale de l’humour en 1991 constate qu’«avec le temps qui passe, il y a une urgence de vivre qui embarque en plus».

Son plus jeune fils, David, vient de quitter le nid familial.

«C’est un vide immense de voir mes deux fils partis, avoue-t-il. Cela nous étourdit. Toutefois, on retrouve une liberté qui est le fun pour le couple.»

«Dans mon réseau d’amis, on est tous à l’âge où nos parents décèdent, ajoute-t-il. On va à des funérailles. On n’a jamais autant parlé du moment présent.»

Tous ces événements le mènent à se questionner. «Je me demande si j’ai réalisé mes rêves, si je suis heureux ou à la bonne place. Et la réponse est oui», mentionne-t-il.

Avec Diane Lavallée

Dans Le grand virage, Mario Jean partagera la scène avec Diane Lavallée.

«Je n’avais jamais joué avec Diane, mentionne-t-il. C’est toute une comédienne. Elle me fait rire.»

La mise en scène est assurée par l’acteur Pierre-François Legendre.

«Je voulais qu’il s’approprie le texte pour qu’il en fasse sa création, explique Mario Jean. Il a même compris des choses que je n’avais pas réalisées. Cela m’a complètement abasourdi, car j’avais écrit par instinct. Il a vu les bonnes affaires.»

Dans cette pièce, le couple décide de vendre tous ses biens afin d’aller vivre ailleurs chacun de son côté, mais leurs plans de retraite sont bousculés par les confessions de leurs enfants avec qui ils communiquent par visioconférence.

«Cela raconte la quête des personnages, dit l’auteur. C’est drôle et cela provoque des rires, mais c’est aussi grinçant et sérieux. J’aime les comédies où on peut pleurer et être touché.»

Très occupé

Mario Jean ne se la coule pas douce cet été. Sa première création théâtrale, Kilimandjaro, est montée au théâtre La Marjolaine à Eastman en Estrie, après avoir été reportée par la COVID-19. Il assure la mise en scène de cette œuvre.

En août, il reprendra le tournage de la télésérie Léo diffusée à TVA.

En plus de sa tournée théâtrale cet automne, il jouera pour les dernières représentations de son spectacle d’humour Aller de l’avant.