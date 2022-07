La traversée du désert de l’Alliance se poursuit

L’excellent début de saison de l’Alliance de Montréal a peut-être gonflé injustement les attentes à son endroit. L’équipe québécoise de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB) a plié l’échine pour une septième fois consécutive, dimanche.

Cette fois, ce sont les Shooting Stars de Scarborough (7-5) qui ont fait mordre la poussière à l’Alliance (3-9) par la marque de 78 à 68, au Toronto Pan Am Sports Centre.

Une fois de plus, les hommes de Vincent Lavandier ont pris du retard en début de rencontre et ont peiné à combler l’écart par la suite. Ils se trouvaient à six points de leurs rivaux lorsque le «Elam Ending» a été déclenché, établissant le pointage à atteindre pour l’emporter à 78. Un lancer de trois points réussi de Sarunas Vasiliauskas a toutefois compromis les chances de l’Alliance de l’emporter, et les deux lancers francs de Kalif Young sont venus clouer le cercueil montréalais.

L’ancien des Raptors de Toronto Jalen Harris a été le plus grand tortionnaire des visiteurs, inscrivant 19 points. Isiaha Mike (16) et Jameron Chatman (15) ont aussi été productifs pour les Shooting Stars.

L’Alliance a réussi 45 % de ses tentatives de lancer, un taux quelque peu inférieur à celui de son rival (50%). Ashley Hamilton a été la plus grande arme offensive des siens, récoltant 15 points.

À son premier match dans l’uniforme de l’Alliance, le pivot Emondre Rickman a été employé pendant un peu plus de 18 minutes. Il a amassé sept points et quatre rebonds.

L’Alliance renouera avec l’Auditorium de Verdun, là où elle a remporté ses trois seuls matchs, jeudi. Les Honey Badgers de Hamilton seront en visite dans la métropole québécoise pour l’occasion.