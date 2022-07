Léger glissement de terrain à Lévis

Un glissement de terrain a été constaté dans un secteur boisé près de la rivière Etchemin fréquenté par des marcheurs, dimanche à Lévis.

Selon le Service de la sécurité incendie de Lévis, une portion du sol faisant environ 100 pieds de largeur s’est détachée.

L’incident est survenu à proximité d’une piste située dans Les Sentiers La Balade, dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome, à environ 1,3 km de l’entrée du site, non loin de l’île Cadoret.

René Leclerc/Agence QMI

Il n’y a eu aucun blessé et il ne semble pas non plus y avoir de témoins. Ce sont deux usagers qui ont remarqué les dommages et signalé le tout aux autorités, dimanche.

L’événement pourrait être survenu dans les derniers jours et serait d’origine naturelle, a mentionné le chef aux opérations du service incendie Patrick Vallières.

Aucun bâtiment ni aucune résidence n'est menacé dans les environs.

Des pompiers sont intervenus pour sécuriser les lieux. Des banderoles ont été installées autour de la zone pour en bloquer l‘accès.

D’autres mesures seront prises par les responsables des lieux, notamment pour installer une voie de contournement.

Le ministère de la Sécurité publique a également été informé de la situation et devrait procéder à une évaluation du site sous peu.