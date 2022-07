Les Capitales n'ont aucune pitié pour les Aigles

Après avoir perdu les deux premières manches de leur bataille toute québécoise contre les Aigles de Trois-Rivières, les Capitales de Québec se sont repris, et pas à peu près, au Stade Canac, dimanche.

• À lire aussi: La forteresse des Capitales est compromise

L’équipe de la Vieille Capitale a démantelé celle de la Mauricie par la marque de 17 à 2, dans un duel où les cogneurs des Capitales se sont amusés comme rarement cette saison.

Jonathan Lacroix a annoncé clairement les intentions des siens en première manche, en réussissant un grand chelem. Son coéquipier cubain Yordan Manduley, qui a fait son grand retour dans l’uniforme des «Caps» la semaine dernière, a lui aussi accompli cet exploit en sixième manche. Il a porté la marque à 15 à 2 en permettant à Josh McAdams, à Kyle Crawl et à T.J. White de faire le tour des sentiers.

Garrett Takamatsu, pour sa part, a connu un de ses meilleurs matchs au bâton, lui qui a signé pas moins de cinq coups sûrs et produit deux points.

Le lanceur partant Sam Poliquin (3-3) a ajouté une défaite à son dossier après avoir accordé quatre coups sûrs et autant de points mérités en deux manches. Les Capitales ont aussi torturé Christian Allegretti, victime de cinq coups sûrs et six points mérités en seulement une manche et deux tiers. Des cinq lanceurs utilisés par les Aigles, seul Josh Smith a pu étouffer l’envahissante attaque adverse.

Les visiteurs ont seulement réussi cinq coups sûrs et deux points aux dépens de Codie Paiva (4-2) en six manches. Leur seul court moment de réjouissance est venu en sixième manche, lorsque Connor Panas a réduit l’écart à sept grâce à une longue balle de deux points.

En vertu de ce gain, les Capitales partagent le premier rang du classement général de la Ligue Frontière avec les Wild Things de Washington, présentant des dossiers identiques de 30-14.

Les Capitales se rendront dans l’État de New York mardi, en vue de disputer trois matchs contre les ValleyCats de Tri-City (24-20). Les Aigles (20-22), quant à eux, entameront une série contre la pire équipe de la Ligue Frontière, les Greys d’Empire State (2-41).