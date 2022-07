Les fausses bonnes idées

Alors que les vacances scolaires débutent, l’idée de créer un ordre professionnel des enseignants ressurgit en parallèle avec la nomination du Protecteur national de l’élève.

Je ne sais quel événement a ramené à la surface cette idée rejetée à de multiples occasions par le personnel enseignant.

Celui-ci ne veut surtout pas s’embarrasser d’une structure supplémentaire inutile qui ne répond en rien aux défis qui se posent pour l’éducation.

La Colombie-Britannique et l’Ontario sont les seuls territoires au monde où il existe un ordre professionnel pour les enseignants et leur système d’éducation ne s’en porte pas mieux.

Le sujet ne laisse pas indifférent et fait jaser alors que je me retrouve au bord de la mer gaspésienne avec Marcel Bulliard, un ancien inspecteur des écoles en Suisse, Paula Duguay, ex-enseignante à l’éducation des adultes et fondatrice de Maman va à l’école, et Pauline Ladouceur, orthopédagogue enseignante et ex-professeure invitée à l’UQAM.

Les trois protagonistes sont contre la création d’un tel ordre tout en croyant que des mécanismes efficaces devraient être développés pour résoudre les problèmes qui secouent l’éducation.

Chose certaine, ce n’est pas en pleine pénurie de personnel enseignant et en ouvrant la voie au mépris de leur travail qu’on va améliorer l’engagement !

Faire autrement

Chez l’ami suisse, c’est la direction d’établissement qui fait office de quasi-syndic et qui veille à la compétence de son personnel enseignant en tenant compte de l’environnement dans lequel il opère. Quant à l’inspecteur des écoles, il s’assure que les directions sont à la hauteur de leur mandat.

Le rôle des parents dans le système scolaire suisse est minimaliste et ne s’étend surtout pas à l’acte pédagogique.

Du côté de la Gaspésienne Paula Duguay, une enseignante à la retraite qui continue d’œuvrer au développement de l’éducation, il faut arrêter de mettre des pressions indues sur le personnel enseignant, bien recadrer les parents dans leur rôle et compter sur l’accompagnement d’un personnel de direction compétent.

Quant à Pauline Ladouceur, lauréate d’un prix international en éducation, elle ne favorise pas la création d’un ordre professionnel, mais elle en a soupé de voir d’autres professionnels envahir son champ de pratique.

Elle souhaite une meilleure réglementation pour freiner cette tendance et un leadership conséquent des directions d’établissement pour resituer l’importance du personnel enseignant dans le cheminement scolaire.

La valorisation

Les meilleurs systèmes d’éducation se trouvent dans des pays où la notoriété du personnel enseignant est élevée.

En Finlande, les enseignants jouissent d’un classement élevé dans l’ordre social finlandais.

Longtemps chez les Suisses, l’enseignant de la commune se retrouvait dans le trio de tête comme leader de la commune.

En reconnaissant leur expertise et en arrêtant de leur faire dire quoi faire par n’importe qui, les jeunes enseignants seront peut-être moins enclins à la désertion professionnelle.

Entre-temps, nous avons tous les outils pour nous assurer de la compétence du personnel enseignant, n’en ajoutons pas plus et utilisons adéquatement ceux qui existent.