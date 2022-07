Marilyn Monroe 60 ans après

La célèbre actrice de son époque Marilyn Monroe a fait couler beaucoup d’encre. Nombreux films, téléfilms et quantité impressionnante de biographies ont vu le jour au fil des décennies sur cette icône énigmatique disparue à l’âge de 36 ans. À l’aube du soixantième anniversaire de son décès, le sex-symbol fascine toujours, tant pour son ascension dans l’univers hollywoodien que pour sa fin tragique. Pour l’occasion, la biographie Marilyn, An Untold Story de l’auteur américain Norman Rosten vient d’être traduite en français.

Certains l’ont comparée à Madonna, tandis que d’autres affirment que sa notoriété est égale à celle d’Elvis Presley, chose certaine, 60 ans après sa mort, Marilyn fait encore parler d’elle.

L’auteur Norman Rosten, aujourd’hui décédé, avait fait paraître dans les années 1970 une biographie sur la célèbre actrice et ancienne mannequin, disparue en août 1962. Comme il était un ami proche, il relate dans son livre sa relation avec elle, qui s’est étendue sur sept ans de sa vie, les dernières années de Marilyn, brossant ainsi le portrait d’une femme fragile, sensible et intelligente. Un livre touchant avec un aspect plutôt poétique. C’est que l’auteur est aussi poète, romancier, dramaturge et scénariste et cela se reflète dans son livre.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’anecdote, Norman Rosten a fait connaissance avec Marilyn Monroe alors que son ami et photographe Sam Shaw cherchait refuge lorsqu’une pluie battante faisait rage sur New York. Norman s’attendait à ce que son ami Sam se pointe avec un modèle puisque Sam avait l’habitude de photographier des mannequins. Lorsqu’ils sont entrés chez lui, Norman n’a pas reconnu Marilyn, avec les cheveux trempés en lavette et sans maquillage. Il lui a demandé ce qu’elle faisait dans la vie. «J’ai joué dans quelques films», avait répondu celle qui était la star de l’heure. Une belle amitié s’est ensuivie entre elle et lui ainsi que son épouse Hedda.

Les fils se sont ensuite tissés davantage lorsque Marilyn s’est mariée à l’âge de 30 ans avec l’ami de Rosten, le célèbre dramaturge Arthur Miller. Malheureusement, ce troisième mariage pour l’actrice a été qualifié de désastre par Miller et n’a tenu que six ans.

Autre lien qui unissait l’auteur et Marilyn : la poésie. On apprend dans ce livre que l’actrice aimait écrire de la poésie dans ses temps libres et qu’elle cherchait souvent l’approbation du poète. Ensemble, ils ont passé des vacances au bord de la mer, et leur amitié semblait inébranlable.

Si plusieurs ont décrié son talent d’artiste, tandis que d’autres l’ont salué, tous s’entendent pour dire que Marilyn était tristement instable. Outre ses trois mariages soldés en échec, son enfance a aussi été éprouvante. Sans doute mal conseillée par ses médecins, elle est devenue dépendante aux somnifères. Divers médicaments se sont ajoutés, dont des barbituriques pour calmer ses crises d’angoisse et son insomnie, qui n’ont fait qu’ajouter au mal-être de cette femme adulée, mais abusée financièrement par les producteurs des studios d’Hollywood, alors qu’elle était la plupart du temps sous-payée par rapport à ce qu’elle rapportait à cette industrie.

Fin tragique

Les théories sur la mort de Marilyn Monroe sont nombreuses. Suicide, accident ou attentat? En plus d’être instable psychologiquement, l’actrice s’est fait quelques ennemis au passage. Même mariée, elle aurait eu plusieurs amants, dont possiblement le président américain de l’époque, John F. Kennedy. On estime que Marilyn était devenue encombrante pour certains. Est-ce l’effet des médicaments, le déséquilibre ou l’impossibilité à gérer une trop grande notoriété qui a eu raison d’elle? On ne le saura pas.

La veille de sa mort, Marilyn avait téléphoné à son ami Norman. Ce dernier l’a vue dépérir dans la mélancolie sans pouvoir la secourir. Il n’est pas parvenu à décoder les mots de leur dernière conversation téléphonique. Ce n’est qu’après qu’il a compris qu’il s’agissait d’un appel au secours d’une amie en détresse.