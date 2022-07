Musée national des beaux-arts du Québec: un hommage jazz à Jean-Paul Riopelle

Inspirés par les œuvres de Riopelle, Vincent Gagnon et Dan Thouin rendront hommage au peintre québécois, cet après-midi, au Musée national des beaux-arts du Québec, par un concert rempli d’improvisations.

Une prestation où les deux musiciens, réunis pour la première fois sur les planches, feront entendre piano, orgue et vieux synthétiseurs.

C’est Patricia Deslauriers, directrice artistique de l’événement Québec Jazz en juin, lequel se termine mardi par le concert d’Al Di Meola, qui a eu l’idée de réunir ces deux musiciens sur une même scène. Une rencontre Québec-Montréal.

Dan Thouin avait envie, depuis quelques années, de mettre Riopelle en musique. Sollicité pour l’enregistrement de plusieurs albums à titre d’invité, en temps de pandémie, Dan Thouin avait mis ce projet sur la glace. Jusqu’à ce que l’appel de Patricia Deslauriers le ramène à la vie.

«Mon idée première était de bâtir un spectacle, un jour, avec un quatuor de jazz moderne. J’avais envie de mélanger l’art visuel abstrait et la musique d’improvisation», a raconté le claviériste montréalais, qui sera derrière les synthétiseurs.

Vincent Gagnon, qui sera derrière le piano et l’orgue, est un grand fan de Dan Thouin. Excité par cette aventure, il avoue avoir ressenti du stress ainsi que le syndrome de l’imposteur lorsque la directrice artistique l’a contacté pour lui faire cette proposition.

«J’ai toujours ce genre de réaction. Je devrais me dompter parce que ça va tout le temps bien chaque fois. Dan n’est pas beaucoup plus vieux que moi, mais il est sur la scène depuis plus longtemps que moi. C’est le premier pianiste de jazz que j’ai vu dans un club. C’était au Clarendon. Je capotais dessus. C’est un musicien de jazz que j’ai toujours admiré et j’étais content d’avoir cette opportunité de pouvoir jouer avec lui», a-t-il dit.

Atomes crochus

Intitulé Hommage à Rosa Luxembourg, ce concert fait référence à cette série-là de Jean-Paul Riopelle. Les deux musiciens, qui ont des atomes crochus, ont bâti des canevas de base autour desquels ils improviseront.

«On s’entend bien esthétiquement. On va faire des liens avec les émotions et les impressions générées par les œuvres de Riopelle», a fait savoir Vincent Gagnon.

Vincent Gagnon et Dan Thouin se sont donné des rôles clairs et très distincts.

«Je vais faire les choses plus musicales. Daniel va être, avec ses claviers, dans l’environnement sonore et les couleurs. L’idée n’est pas de raconter les toiles de Riopelle en musique, mais de s’inspirer des ambiances et des émotions présentes dans ses tableaux. Les gens vont recevoir quelque chose de clair et d’agréable à écouter», a dépeint Vincent Gagnon.

Dan Thouin précise que le concert pourrait faire des petits. Il aimerait même enregistrer quelque chose au cours de la prochaine année. Le claviériste a fait beaucoup de recherches sur Riopelle au cours des dernières années. Il a lu des livres, visité des expositions et pris des notes.

«C’est quelque chose que je vais garder ouvert. Ce spectacle est une des représentations que ça peut prendre. Ça pourrait se faire avec plusieurs musiciens et avec quelque chose de plus préparé. J’aimerais aussi le refaire avec Vincent avec qui j’ai beaucoup de points en commun», a raconté Dan Thouin, un adepte de Brian Eno et de Harold Budd, qui sera entouré d’un Minimoog, d’une réplique d’un vieux synthétiseur VCS3 et d’un DX7.