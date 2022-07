Problème d’érection

Je suis entré dans la cinquantaine il y a quelques années, et je sais qu’avec l’âge, il peut arriver que l’homme perde de sa vigueur sexuelle. Pour faire suite à un accident de travail, mon médecin m’a prescrit un médicament qui me fait beaucoup de bien. Après un certain temps à consommer ce produit, j’ai commencé à bander mou, comme on dit. Pourtant, mon désir sexuel pour ma conjointe est toujours là. Et ça me fait de la peine d’être diminué face à elle, même si je réussis souvent à éjaculer. Pensez-vous que ça peut s’arranger tout seul un jour ? J’aimerais tellement ça que tout revienne comme avant. Pensez-vous que le médicament peut y être pour quelque chose ?

Anonyme

Comme vous êtes suivi par un médecin, pourquoi ne pas lui poser vos questions ? Il est le mieux placé pour y répondre, même si je crois que le lien que vous faites entre votre problème érectile et la médication consommée a de bonnes chances d’être juste. De plus, il existe un type de médicament susceptible de vous redonner la rigidité perdue.