Québec souffle ses 414 bougies

«Québec revit», s’est enthousiasmé le maire Bruno Marchand dimanche alors que la Ville fête son 414e anniversaire et que le cœur historique est bondé de touristes.

Après deux années de célébrations plus modestes, les élus de la Ville avaient manifestement le cœur à la fête. Il y a 414 ans le 3 juillet 1608, Samuel de Champlain fondait la Ville de Québec.

Comme c’est la tradition, des cérémonies protocolaires se sont succédé en avant-midi, en présence de plusieurs conseillers municipaux et députés de la région.

Quelques centaines de citoyens se sont déplacés, mais on dénotait aussi la présence de plusieurs visiteurs curieux d’assister à cet événement, alors que bien des accents se faisaient entendre.

«On sent une effervescence. [...] Québec revit et peut remontrer ses splendeurs au monde», a lancé Bruno Marchand, en référence au quartier historique qui s’anime et aux préparatifs qui vont bon train pour le Festival d’été, près du Parlement.

«La place à être»

«Je pense que Québec, c’est la place à être. C’est ce qu’Emmanuel Macron, c’est que le pape, c’est ce que plein d’autorités au monde viennent dire. Ils veulent être ici alors nous, profitons-en», a soutenu M. Marchand, qui participait pour la première fois aux festivités à titre de maire.

Marcel Tremblay/Agence QMI

Rappelons qu’il y a quelques jours, le maire a émis le souhait que le président français s’arrête à Québec, puisque ce dernier a l’intention de visiter le Canada dans les prochains mois. M. Macron n’a toutefois confirmé aucune visite à Québec pour l’instant.

Le ministre fédéral Jean-Yves Duclos a également salué ce qui ressemble à un retour à la vie normale. «C’est une ville extraordinaire, il y a plein de visiteurs qui sont revenus chez nous et qui sont très contents, donc on les accueille très bien.»

Fierté

Lors de diverses prises de parole, Bruno Marchand a mis l’accent sur la «fierté» que les citoyens de Québec ressentent selon lui pour leur ville, «peu importe leur allégeance politique».

Il a enjoint la population à continuer à bâtir Québec «ensemble» et à ne pas se décourager même s’il y a encore «de grands défis devant nous».

«Tous les citoyens que je rencontre, qu’ils soient d’accord ou non avec les volets politiques, avec un projet ou un autre, tous les citoyens de Québec, unanimement, ce qu’ils disent [c’est] “on aime notre. Ville, on est fiers et on a envie de la construire”, alors donnons ces occasions-là», a estimé le maire.

Les célébrations ont débuté dimanche matin par une messe en musique à la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec. Le maire et d’autres dignitaires ont ensuite effectué le «Salut» au monument Samuel-de-Champlain sur la terrasse Dufferin.

Finalement, la cérémonie du «droit de cité» a eu lieu dans les jardins de l’hôtel de ville, lors de laquelle les militaires du 2e Bataillon du Royal 22e Régiment ont obtenu le droit symbolique de parader dans la Municipalité.

Dans de nombreux parcs à travers tous les arrondissements, plusieurs animations familiales extérieures sont également proposées toute la journée.