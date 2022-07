Record de la plus vieille agente de bord en service à 86 ans

Une Américaine a obtenu le record Guinness de l’agente de bord la plus vieille en service; elle travaille au même poste depuis 65 ans.

Bette Nash, originaire de Manassas en Virginie, a d’abord été engagé par Eastern Airlines en 1957 alors qu’elle avait 21 ans. Elle vole désormais avec la compagnie American Airlines et peut choisir les trajets qu’elle souhaite faire.

«J’adore les gens. J’aime être sur le même vol tout le temps puisque je connais bien mes passagers», a confié Bette Nash à CNN.

Selon les informations de ABC News, Mme Nash reste loyale au parcours New York-Washington-Boston, trajet qui lui permet de prendre soin de fils handicapé.

Daily Mail UK

«On devait avoir une grandeur et un poids précis. C’était horrible à l’époque. On gagnait un peu de poids et on devait se peser; si on restait comme ça, on ne recevait plus de salaire», a avoué Mme Nash en entrevue avec ABC en 2017, en collaboration avec WJLA.

L’agente de bord émérite a raconté que tôt lors de sa carrière, elles et ses collègues distribuaient cigarettes et allumettes aux passagers.

«Après le repas, je passais dans l’allée avec des Kents et des Marlboros», a-t-elle expliqué.