Vélo: poussée d’adrénaline en montagne

Plusieurs sentiers de vélo de montagne de la région réservent une montée d’adrénaline aux aventuriers qui s’engagent dans les descentes. En voici trois réservés aux cyclistes expérimentés.

Il s’agit de pistes de haut niveau réservées aux cyclistes qui possèdent « beaucoup d’habiletés techniques et une bonne expérience du vélo de montagne », indique Alexandre Lemerise, coordonnateur du vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne. Il voit encore beaucoup trop de gens comparer les sentiers de vélo de montagne identifiés par deux diamants noirs aux pistes de niveau expert en ski alpin, lesquels, pourtant, sont bien différents. Selon lui, ce n’est pas que le dénivelé qui est plus important en vélo de montagne, mais aussi la grosseur des sauts et les obstacles qui demandent énormément d’habiletés.

Il est donc important de ne pas sauter d’étapes dans sa progression vers les pistes destinées aux experts et de ne jamais changer de niveau de difficulté avant d’avoir bien maîtrisé les précédents. Éric Gagnon, directeur du développement et des opérations terrain aux Sentiers du Moulin, mentionne d’ailleurs que les cinq centres majeurs de la région (Vallée Bras-du-Nord, Empire 47, Mont-Sainte-Anne, Sentiers du Moulin et Massif de Charlevoix) ont comme projet commun de développer des chartes de progression tenant compte des types de sentiers et des niveaux de difficulté, qui guideront les clients dans leur exploration des réseaux de sentiers.

La Wolverine

Photo courtoisie

On dit que la Wolverine, proposée aux Sentiers du Moulin de Lac-Beauport, est une piste « digne des Rocheuses canadiennes ». Au départ d’un belvédère accessible par un sentier techniquement difficile, elle guide les cyclistes circulant préférablement à basse vitesse sur 2,3 km. Ceux-ci se mesurent alors à un sentier extrêmement technique, parsemé de roc, de passages abrupts, de lignes très étroites et de sections rocailleuses.

La piste a été aménagée avec l’aide du groupe de bénévoles LB-Cycle, à travers une forêt de conifères très dense où les branches pouvaient parfois grafigner les bras des personnes qui ont contribué à sa création. L’une d’elles avait même été surnommée « Wolverine », d’où le nom de la piste.

La 1837

Photo courtoisie

Au Mont-Sainte-Anne, la piste mythique 1837 fait référence à l’année de la rébellion des Patriotes. Elle combine la section La Belle, un sentier étroit technique, la section La Bête, escarpée, rocheuse et très engageante techniquement, ainsi que La Patriote. Sans décrire tous les défis qu’elle met sur le chemin des cyclistes, M. Lemerise estime que « la piste en elle-même est un obstacle ». Voilà qui est très évocateur !

La Nosferatu

Photo courtoisie

Chez Empire 47, à Lac-Delage, les cyclistes de haut niveau peuvent notamment parcourir la Nosferatu, dont le nom fait référence à un vieux film de vampire inspiré du mythe de Dracula. Ce sentier défile sur une distance de 1,4 km présentant environ 180 m de dénivelé négatif et enchaînant plus de 40 obstacles, dont des sauts, des drops et des dalles de roche. « Il faut se méfier de cette bête, car elle nous réserve plein de surprises. Comme dans les films d’horreur, il n’est vraiment pas conseillé de s’y aventurer seul », affirme Christian Déry, directeur général d’Empire 47.