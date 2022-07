Verrons-nous naître des mammouths en 2027?

Le Journal a rapporté il y a quelques jours que la carcasse momifiée d’un bébé mammouth laineux, étonnamment bien conservée par le pergélisol, a été trouvée par des chercheurs d’or au Yukon. Il s’agit du spécimen le plus complet de l’espèce éteinte jamais découvert en Amérique.

La petite femelle avait de 30 à 35 jours lorsqu’elle est morte il y a environ 35 000 ans. Elle était probablement avec sa mère lorsqu’elle s’en est éloignée pour boire de l’eau et s’est empêtrée dans la boue.

Les mammouths ont atteint l’Amérique du Nord via le pont terrestre de Béring qui reliait le continent à l’Asie il y a un million d’années. On pense que le Yukon et l’Alaska sont l’endroit où le sous-type connu sous le nom de mammouth laineux a évolué, il y a environ 300 000 ans, avant de s’étendre en Sibérie.

Photo courtoisie

Contemporains des Pyramides

La grande majorité des mammouths laineux ont disparu à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 500 ans. Mais à cause de l’élévation du niveau de la mer, une petite population s’est retrouvée piégée sur l’île Wrangel de l’océan Arctique en Russie et a continué à y vivre jusqu’à sa disparition il y a environ 3700 ans. Ces mammouths, contemporains des pyramides d’Égypte construites entre 4600 et 4500 ans, sont disparus, victimes de chasseurs humains et du réchauffement de l’environnement.

Depuis une vingtaine d’années, des scientifiques font des recherches pour les « ressusciter » ; on parle de la « désextinction » des ancêtres des éléphants. On travaille à partir d’ADN prélevé dans des carcasses trouvées dans le pergélisol et d’embryons d’éléphants asiatiques, les plus proches parents actuels des mammouths. L’ADN (acide désoxyribonucléique) est une molécule qui contient l’information génétique (génome) permettant aux êtres vivants de se développer, de fonctionner et de se reproduire.

Un ancêtre commun

Les éléphants modernes et les mammouths laineux partagent un ancêtre commun qui a vécu il y a environ 6 millions d’années.

Les éléphants d’Asie actuels sont plus étroitement liés aux mammouths — partageant 95,8 % de leur ADN mitochondrial — que ceux d’Afrique.

Les mammouths laineux sont parmi les animaux disparus les plus étudiés à cause de leurs nombreuses dépouilles congelées trouvées en Sibérie, en Alaska et au Canada. Avec deux couches de fourrure, des oreilles et des queues courtes protégées des engelures, ils étaient bien adaptés à la vie à l’ère glaciaire.

ADN, Dolly et les mammouths

Photo AFP

Lorsque la brebis Dolly a été clonée à partir de la cellule mammaire d’une brebis Finn-Dorset en 1996, une première mondiale, on en a tout de suite inféré qu’un seul noyau de n’importe quelle cellule pouvait reproduire un animal entier.

Des scientifiques ont pensé que les mammouths laineux pourraient ainsi être « ressuscités ».

Leurs carcasses congelées trouvées partout dans l’Arctique offriraient le matériel nécessaire pour recréer un animal vivant.

Des chercheurs et des organismes de recherche aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en Corée du Sud et en Russie ont annoncé leur intention de faire réapparaître l’animal disparu en extrayant des cellules fonctionnelles d’un mammouth congelé et en utilisant le matériel génétique pour le clonage.

Pas si simple que ça, à cause de l’eau congelée. Les enzymes des organismes vivants commencent à décomposer les tissus peu après la mort.

La congélation ralentit considérablement l’action de ces enzymes, mais ne l’arrête pas complètement, endommageant progressivement l’ADN des tissus congelés.

Les tentatives de clonage somatique de cellules de mammifères congelées pendant des années ont échoué.

Créer un hybride

En octobre 2020, les chercheuses Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna ont reçu le prix Nobel de chimie pour leur découverte de la technologie CRISPR. Elles sont entrées dans l’histoire, étant les deux premières femmes à partager ce prix sans collaboration masculine.

Une des découvertes les plus importantes de génétique, CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) est une technique de génie génétique qui utilise des bactéries pour identifier des virus et diviser leur ADN.

Avec CRISPR, la désextinction ne nécessite pas de cellule vivante ou congelée de l’espèce éteinte. Tout ce dont les scientifiques ont besoin, ce sont des restes organiques contenant des fragments d’ADN.

Ces fragments permettent de découvrir le génome complet de l’animal disparu (un processus appelé « séquençage »).

CRISPR permet aux scientifiques d’éditer l’ADN de son parent vivant le plus proche pour créer un nouveau génome qui se rapproche du code génétique de l’espèce éteinte. Les génomes d’une vingtaine d’espèces éteintes, dont plusieurs types de mammouths, ont déjà été séquencés.

Ressusciter l’espèce

Une jeune entreprise de biotechnologie du Texas, Colossal Biosciences, a choisi la technologie génétique CRISPR pour ressusciter le mammouth laineux. Colossal a pour objectif de ramener le mammouth laineux de l’extinction d’ici 2027. Les scientifiques de l’entreprise vont insérer l’ADN prélevé dans la carcasse d’un mammouth laineux dans le génome d’un éléphant d’Asie pour former un « hybride éléphant-mammouth ».

Le généticien de l’Université de Harvard, George Church, est cofondateur de la société qui en mars 2022, a levé 60 millions de dollars pour accélérer le développement d’outils et de technologies génétiques, tels que des logiciels et des utérus artificiels pour développer ses embryons de mammouth.

Ils ne recréeront donc pas un vrai mammouth laineux, mais plutôt un hybride adapté au froid qui pourra errer dans la toundra où les mammouths vivaient il y a 11 000 ans.

Colossal prévoit également recréer des hybrides de rhinocéros laineux, un parent du rhinocéros de Sumatra en danger critique d’extinction.

Une étude de mars 2017 publiée dans la revue Nature Ecology & Evolution a révélé que les programmes de désextinction seraient incroyablement coûteux.

Les scientifiques à l’origine de l’étude pensent que l’argent public ou privé consacré aux efforts de désextinction serait mieux utilisé pour protéger les espèces existantes.

Un rapport de l’ONU de 2019 estime qu’un million d’espèces d’animaux, de plantes et de champignons risquent de disparaître au cours des prochaines décennies.

UN BOUQUETIN NAÎT D’UNE CHÈVRE

Photo AFP

On n’a jusqu’ici réussi qu’une seule fois à faire revivre une espèce disparue par clonage génétique, le bouquetin des Pyrénées. Le dernier est mort en 2000.

En 2003, en Espagne, on a conduit à terme la conception in vitro par clonage et la naissance du mammifère récemment disparu avec des cellules provenant de biopsies cutanées prélevées en 1999 sur l’ultime représentant vivant de l’espèce.

Un embryon cloné a été transféré dans l’utérus d’une chèvre porteuse. Arrivé à terme après cinq mois de grossesse, l’embryon est né par césarienne. Il n’a survécu que sept minutes à l’air libre, en raison d’une malformation pulmonaire.

Mères porteuses recherchées

Le problème avec la résurrection du mammouth n’est pas le mammouth, mais l’éléphant.

La désextinction des mammouths impliquerait le recours à un grand nombre d’éléphantes. Des mamans de substitution pour élever les petits mammouths laineux avant de les relâcher dans la toundra. Combien de décennies avant de recréer des troupeaux à grande échelle ?

Et les éléphantes ne sont pas des souris de laboratoire. Les chercheurs peuvent féconder des centaines de souris. Impossible avec des éléphantes. Les scientifiques auraient besoin de beaucoup trop d’éléphantes gestantes. Le nombre d’éléphantes en captivité en âge de se reproduire est limité et l’insémination artificielle échoue la plupart du temps. Sur 27 grossesses répertoriées aux États-Unis, huit ont abouti à des fausses couches ou à des éléphanteaux mort-nés. Six autres sont morts peu après leur naissance. D’où les recherches sur les utérus artificiels.

Un parc du Pléistocène

La plupart de ceux qui sont engagés dans des recherches en désextinction ne veulent pas simplement ressusciter d’anciens animaux iconiques pour en faire une attraction de zoo ou de cirque.

Ainsi Colossal Biosciences veut aider les éléphants d’Asie en voie de disparition à s’adapter à l’environnement glacial de la toundra. On envisage un « Parc du Pléistocène » pour les hybrides de mammouths laineux. Rien à voir avec Parc jurassique. Ce serait un parc national dans lequel la faune, la flore et le milieu naturel seraient protégés des activités humaines.

Une zone de 155 kilomètres carrés dans le nord de la Russie est l’endroit où on espère restaurer l’écosystème qui existait lorsque les mammouths peuplaient la région. Les chercheurs Sergey et Nikita Zimov y testent déjà leurs théories sur les effets écologiques et climatiques du « réensauvagement » (rewilding).

Ramener à la vie les mammouths laineux serait bon pour l’environnement. Ils mangeaient herbes et arbustes et fertilisaient le sol avec leur fumier. Ils ont joué un rôle essentiel dans le maintien de la couverture herbeuse qui isolait jadis le pergélisol des plaines arctiques.

Lorsque ces grandes bêtes de pâturage ont disparu, la calotte herbeuse a décliné, permettant le dégel du pergélisol et la libération de volumes massifs de gaz à effet de serre accélérant le réchauffement climatique.

Le « Parc du Pléistocène » serait un endroit où le pergélisol sibérien serait de nouveau isolé par des prairies sans arbres sur lesquelles de vastes troupeaux de mammouths, de chevaux sauvages et de bisons brouteraient.

Et Ensuite... les humains

Photo AFP

La découverte de CRISPR a mis en évidence une nouvelle méthode d’édition de l’ADN, qui pourrait même permettre de modifier les gènes humains dont certains sont à l’origine de maladies héréditaires. Ça soulève de graves problèmes éthiques.

Ce n’est pas de la science-fiction. En 2018, un biophysicien chinois, He Jiankui, a modifié un gène dans des embryons humains pour leur conférer une résistance au VIH. Trois des embryons modifiés ont été transférés dans des femmes de la ville de Shenzhen.

Le Dr He en 2019, a été condamné à la prison pour « pratiques médicales illégales ». Il a été libéré en avril dernier après trois ans d’incarcération. On ne sait rien sur la santé des trois enfants.

L’expérience a suscité de vives critiques en Chine et à travers le monde.

L’utilisation d’un génome humain édité a peut-être introduit des erreurs dans le génome des fillettes. Même les plus infimes modifications de l’ADN pourraient avoir une myriade de conséquences imprévisibles.

En février, deux bioéthiciens chinois ont demandé à Pékin de faire des analyses génétiques des bébés CRISPR pour déterminer si leur corps contient des erreurs génétiques qu’ils pourraient transmettre aux générations futures.

C’est sans parler de la mutation intentionnelle d’embryons dans l’espoir de créer de « meilleurs » humains.