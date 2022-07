3 nouveautés pour une virée dans les Cantons-de-l’Est cet été

Cet été, on fait - encore! - le tour du Québec. Chaque fin de semaine, on vous propose quelques nouveautés ou attractions moins connues dans une région de la province. De quoi compléter votre itinéraire de vacances ou meubler vos journées de congé. Aujourd’hui: cap sur les Cantons-de-l’Est.

Courtoisie / Mélissa Beaudoin

Le parc de la gorge de Coaticook, bien connu pour sa passerelle suspendue de 169 mètres de long, accueille jusqu’au 1er août 2022 un village de glamping nomade appelé hôtel UNIQ. Composé de 18 tentes de prêt-à-camper et d’aires communes en nature, l’hôtel UNIQ se promène à travers le Québec. Il en est à sa troisième saison, mais c’est la première fois qu’il s’arrête dans ce lieu incontournable des Cantons-de-l’Est. En plus de sa passerelle, le parc de la gorge de Coaticook propose divers attraits, dont des sentiers de randonnée, des sentiers de vélo de montagne, une fermette et un parcours nocturne illuminé, Foresta Lumina.

Courtoisie / Parc de la gorge de Coaticook

En juillet dernier, Mont Sutton a inauguré une tyrolienne géante d’un kilomètre de long. Cet été, la station proposera une nouvelle tyrolienne à virages! Sur une distance de 700 mètres, l’expérience rappellera celle d’une montagne russe, avec des boucles, des courbes, des descentes et des remontées à travers la forêt. L’ouverture de cette nouvelle attraction en montagne est prévue à la mi-juillet. Il s’agit, selon Mont Sutton, d’une première en Amérique du Nord.

Courtoisie / Mont Sutton

Saviez-vous qu’il est possible de visiter le Zoo de Granby... quand il est fermé? L’activité «Trek de soirée» permet de découvrir les différents «continents» du zoo à la tombée de la nuit (à compter de 19h) en compagnie d’un biologiste. La découverte dure 2h30 et permet d’observer des animaux qui s’activent plutôt de nuit, en toute tranquillité. Le trek guidé est offert les vendredis et samedis et se déroule en petit groupe d'une vingtaine de personnes.

Pour ceux qui préfèrent la traditionnelle visite de jour, sachez qu’une nouvelle exposition, ludique et éducative, s’est installée au zoo pour l’été: Animabloc, composée de 30 sculptures d’animaux géants en blocs de construction.