À propos de la Fondation maman Dion

Ma chère Louise, j’ai envie de partager avec toi et tes lecteurs et lectrices l’idée que l’éducation, c’est l’affaire de tous. Et à cet égard, La Fondation maman Dion, dont ma propre mère fut l’instigatrice, joue un grand rôle puisqu’elle vient en aide aux enfants (5 à 16 ans) de familles démunies pour la rentrée scolaire.

Le chef François Hubert nous a offert un montant sur le retour de chaque vente de pâte à tarte en épicerie. Il est facile de repérer le produit, car sur l’emballage de la pâte, une recette est présentée sous le logo « Fondation maman Dion ». Ça se passe à travers la province : on roule une pâte à tarte pour la bonne cause !

Avant de nous quitter, maman m’a dit : « Jure-moi qu’on ne fermera pas ma fondation après mon décès parce que les enfants en ont trop besoin » ! J’ai promis et je tiens parole. Venez nous voir du 21 au 24 juillet, on sera présent à OKA dans le cadre des Fêtes gourmandes.

De plus, deux spectacles-bénéfices Célébrez la rentrée avec Guylaine Tanguay accompagnée de 175 choristes seront offerts. Le premier, le 27 août au théâtre Marcellin-Champagnat, et le 1er septembre à la salle Sylvain Lelièvre. Les billets sont déjà en vente.

Claudette Dion, directrice générale et porte-parole

On te souhaite, ainsi qu’à toute ton équipe de la Fondation, le plus franc des succès dans toutes vos entreprises. Car c’est effectivement pour la bonne cause.