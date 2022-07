C’est parti pour Dune 2

À 17 mois de la sortie de la seconde partie de son diptyque Dune, Denis Villeneuve a amorcé le tournage du film aujourd'hui en Italie. Que sait-on jusqu’à maintenant sur cette suite très attendue de l’adaptation cinématographique du roman de science-fiction de Frank Herbert ? Le Journal fait le point.

C’est à Altivole, dans la province de Trévise, que Denis Villeneuve a donné les premiers tours de manivelle à la suite de Dune, aujourd'hui. Selon le site spécialisé Deadline Hollywood, le cinéaste québécois s’est installé pour quelques jours dans cette région du nord-est de l’Italie pour filmer quelques scènes de son film autour de la Tombe Brion, un monument funéraire conçu par l’architecte vénitien Carlo Scarpa entre 1968 et 1978.

Photo tirée de Facebook

Selon le journal italien Treviso Today, ce lieu très prisé par les touristes sera fermé au public jusqu’au 8 juillet pour les besoins de la production hollywoodienne. On ignore quels acteurs du film seront présents en Italie pour ces premiers jours de tournage.

Après ce court séjour en Italie, Denis Villeneuve déménagera avec toute son équipe à Budapest, en Hongrie, le 21 juillet, pour se réinstaller dans les studios mêmes où il a tourné la majeure partie du premier Dune, en 2019.

De nouveaux visages

On sait déjà que Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin et Javier Bardem reprendront leurs rôles respectifs dans la suite de Dune. Or, au cours des dernières semaines, plusieurs autres vedettes se sont ajoutées au casting pour interpréter des personnages qui feront leur entrée en scène dans la seconde partie du diptyque.

Photo courtoisie

C’est le cas notamment de l’acteur oscarisé Christopher Walken qui se glissera dans la peau de l’empereur Padishah Shaddam IV. Florence Pugh (Midsommar) jouera sa fille, la Princesse Irulan, tandis que la Française Léa Seydoux (Mourir peut attendre) incarnera Lady Margot, une membre de la communauté des sœurs.

L’acteur Austin Butler, qu’on peut voir ces jours-ci dans la peau d’Elvis dans le drame biographique consacré au King, défendra quant à lui le personnage de Feyd-Rautha, le grand rival du héros Paul Atréides (Timothée Chalamet).

Un pari payant

En 2019, Denis Villeneuve avait fait le pari d’aborder le tournage de Dune comme le premier volet d’un diptyque sans avoir la certitude de pouvoir tourner la seconde partie. Le studio Warner Bros a finalement donné le feu vert pour le tournage du second chapitre en octobre dernier, après avoir été rassuré par l’excellent démarrage du film au box-office nord-américain (40 M$ en trois jours).

En entrevue au Journal l’automne passé, Villeneuve a promis un second film « plus ambitieux » que le premier.

« Dans le premier film, on devait prendre du temps pour installer et expliquer cet univers aux gens qui n’ont jamais lu le livre, avait alors souligné le cinéaste québécois. Maintenant que ces éléments-là ont été introduits, la seconde partie du film va pouvoir être plus dynamique et plus dans le pur plaisir et l’action. Si Dune – partie 1 est un hors-d’œuvre, Dune – partie 2 sera le plat principal. »

Sorti en octobre dernier, le premier film a généré des recettes de plus de 400 M$ au box-office mondial et a remporté six Oscars. Dune 2 prendra l’affiche le 17 novembre 2023.