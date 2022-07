Chaos à l’aéroport: des retards et des annulations même en région

La situation chaotique à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal a des répercussions jusque dans l’est du Québec, notamment à l’aéroport régional de Mont-Joli dans le Bas-Saint-Laurent où les voyageurs qui arrivent se retrouvent sans bagage.

De nombreux Canadiens qui voyagent vers Mont-Joli avec une escale à Montréal se retrouvent à leur arrivée sans bagage, car ceux-ci sont restés bloqués à l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau.

Le président de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli, Bruno Paradis, a déploré ces «tracas» pour les voyageurs, mais a rappelé qu’il y a des politiques mises en place obligeant Air Canada à retrouver ou à remplacer les bagages.

Pour lui, le problème le plus important est celui des vols de correspondance. En effet, lorsqu’un voyageur rate sa correspondance, les compagnies aériennes sont tenues d’offrir un vol de remplacement ou un remboursement de billet en cas de retard ou d’annulation, mais la situation est différente à Mont-Joli, car Air Canada ne dessert plus l’aéroport. La compagnie n’est plus dans l’obligation de rembourser le billet ou d’offrir un autre vol.

«Il y a des vols qui sont carrément annulés, donc quelqu’un qui va manquer son deuxième vol va perdre son billet. Ça devient problématique. La situation a changé depuis quelques années, plus rien ne nous garantit que, même si on a un billet acheté, qu’on va pouvoir prendre notre vol», a expliqué M. Paradis.

Ce dernier demande l’intervention du gouvernement pour réguler cette situation dans les aéroports. «Si on veut assurer le développement du transport aérien en région, il va falloir avoir des garanties plus intéressantes que ça», a-t-il ajouté.