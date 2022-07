Debru se pointe à l’horizon

LONDRES | Gabriel Debru a tout pour lui. À 16 ans, il est classé numéro 1 mondial chez les juniors. Après avoir remporté les Internationaux juniors de Roland-Garros en juin, le Français est favori pour tout rafler sur le gazon londonien.

Sur le terrain, il a des choses à améliorer comme tous les joueurs de son âge. Par contre, son arsenal est complet. Son service est lourd, ses déplacements sont très fluides pour un gaillard de 6 pi 5 po et son coup droit est bien assis.

Le Journal a eu l’occasion de le rencontrer après son match de premier tour. Il est articulé et humble. Malgré ce qui est dit sur lui, il ne se voit pas comme un favori à Wimbledon.

« On joue sur une surface totalement différente [que sur la terre battue de Roland-Garros], a expliqué Debru. Les styles de jeu sont différents et il y a beaucoup de bons joueurs. Je suis comme les autres et je prends les matchs un à la fois. »

Des échanges avec Félix

Debru est le nouveau client de Bernard Duchesneau, qui est aussi l’agent de Félix Auger-Aliassime. C’est le Québécois qui a découvert le Français à Monaco.

À ce moment-là, Debru avait échangé quelques balles avec la neuvième raquette mondiale. Duchesneau avait aimé ce qu’il avait vu.

« C’était très bien, mais je n’ai pas gagné beaucoup de points contre Félix, a mentionné Debru en riant. C’était sympathique et ça m’a donné beaucoup d’expérience.

« J’avais aussi eu la chance de frapper des balles avec Daniil Medvedev. À la fédération française, je peux m’entraîner avec des joueurs comme Ugo Humbert.

« C’est très bien de m’entraîner avec des joueurs qui sont supérieurs à nous. Ils montrent un peu la voie qu’il faut avoir dans les prochaines années. »

Par la suite, Duchesneau a fait ses devoirs en parlant à des intervenants du milieu. Après avoir présenté un plan global aux parents de l’athlète, il est parvenu à convaincre le clan du Français.

« C’est toujours bien d’avoir un agent qui connaît le sport, a souligné Debru. Ça me permet de progresser à tous les niveaux dans la vie. »

Prêt pour les pros

Le natif de Grenoble n’a pas voulu confirmer si Wimbledon allait être son dernier tournoi junior en carrière. Il n’est pas impossible que le protégé de Boris Vallejo soit à New York pour les Internationaux juniors des États-Unis.

À écouter le principal intéressé, les chances sont minces.

« On est prêts à passer chez les pros, a dit Debru. J’aimerais participer à des tournois de type Futures ou Challenger. Par contre, pour le moment, toute ma concentration est sur Wimbledon. »