Député indépendant de Bonaventure: Sylvain Roy quitte la vie politique

Le député indépendant de Bonaventure, Sylvain Roy, ne sollicitera pas de nouveau mandat le 3 octobre prochain.

• À lire aussi: «Lien de confiance brisé»: le PQ perd un autre député

Le principal intéressé en a fait l’annonce dans un point de presse, lundi matin. M. Roy a expliqué que la décision de mettre fin à une carrière politique qui aura duré 10 ans est mûrement réfléchie.

Il s’est dit confiant qu’il aurait pu l’emporter en se présentant comme candidat indépendant, mais en rappelant que la charge de travail d’un député indépendant est considérable en raison de la «nécessité de se positionner sur tous les enjeux».

Qui plus est, Sylvain Roy maintient qu’il n’a pas contacté la Coalition Avenir Québec en vue des prochaines élections, malgré des rumeurs persistantes. Le parti de François Legault n’aurait pas non plus tendu de perche à M. Roy, selon le député de Bonaventure.

Le mois dernier, le député de la circonscription de Bonaventure avait claqué la porte au Parti québécois en évoquant un «évènement qui a brisé le lien de confiance» qui existait entre lui et le chef du PQ, Paul St-Pierre-Plamondon.

Élu pour la première fois en 2012 sous la bannière du PQ, Sylvain Roy a été réélu à deux reprises en 2014 et en 2018, toujours dans la circonscription de Bonaventure, en Gaspésie.