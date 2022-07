Dévoilement des premières images de l’émission humoristique «Le maître du jeu»

Les premières images de l’émission humoristique «Le maître du jeu», pilotée dès cet automne par Louis Morissette sur Noovo, ont été dévoilées lundi.

Adaptation québécoise de l’émission britannique «Taskmaster», «Le maître du jeu» s’appuie aussi sur l’assistant Antoine Vézina et sur un groupe de cinq humoristes – Mehdi Bousaidan, Jo Cormier, Ève Côté, Christine Morency et Matthieu Pepper – qui doit relever des défis ludiques en faisant appel à sa débrouillardise, à son ingéniosité et, disons-le, à un bon sens d’autodérision.

C’est le maître, Louis Morissette, qui évalue les défis et détermine le gagnant de chaque épisode. Celui-ci obtient un prix absurde. L’humoriste qui aura triomphé le plus souvent deviendra le grand vainqueur de la première saison.

Ces dernières semaines, les défis ont été tournés au mont Saint-Bruno, sur la Rive-Sud de Montréal, et tout ce qui doit être capté en studio le sera au cours des deux premières semaines d’août, devant public.

Distribué par Avalon TV au Canada, le format «Taskmaster», qui en est à sa 13e saison au Royaume-Uni, a été adapté dans une douzaine de pays, dont en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Croatie. La chaine YouTube de «Taskmaster» a, au compteur, plus de 280 millions de visionnements, ce qui confirme le succès du format.

«Le maître du jeu» est produit par KOTV, la boite de Louis Morissette, en collaboration avec Bell Média. Les réalisateurs Daniel Vigneault et Marc-Olivier Valiquette auront 12 épisodes à diriger en direct cet automne sur Noovo.