Jouer la carte de la sûreté ou tenter le circuit?

La question est sur toutes les lèvres. Qui le Canadien choisira-t-il au premier choix du repêchage ? Sélectionnera-t-il Shane Wright ou Juraj Slafkovsky ? Surprendra-t-il en optant plutôt pour Logan Cooley ?

Pour une rare fois, aucun joueur ne fait l’unanimité.

C’est bien notre chance, diront ironiquement les inconditionnels du Tricolore.

Alain Chainey résume bien la situation.

« C’est très difficile pour le Canadien d’avoir le premier choix dans un repêchage qui est imparfait », dit-il.

Bob McKenzie apporte un son de cloche différent.

« C’est une chose d’être le premier choix au repêchage. Mais c’en est une autre d’être le premier choix dans un marché comme Montréal », affirme-t-il.

Et comment donc !

On parle encore de la décision du Canadien d’avoir préféré Doug Wickenheiser à Denis Savard, plus de 40 ans plus tard.

Toujours recruteur dans l’âme

Chainey et McKenzie s’y connaissent en matière de repêchage. Le premier a fait partie du personnel de recruteurs, en plus d’être recruteur-chef des Ducks d’Anaheim pendant 20 ans. Il aura toujours le métier dans la peau.

Les entraîneurs disent : « entraîneur un jour, entraîneur toujours ». Moi, je dis : « recruteur un jour, recruteur toujours ».

Tout l’hiver, il a maintenu le contact avec ses nombreuses relations dans la LNH et visionné des tonnes de vidéos. Il est bien préparé pour le rôle d’analyste qu’il occupera lors des deux premières rondes du repêchage, qui seront présentées à TVA Sports.

McKenzie dresse son classement des espoirs depuis près de 40 ans. Il obtient ses informations auprès d’une dizaine de recruteurs-chefs de la LNH.

Wright : sens du jeu supérieur

Chainey est clair sur deux choses. Il s’inscrit en faux contre la campagne de salissage qui se fait à l’endroit de Wright.

Il se dit convaincu aussi que la nouvelle direction du Canadien a retourné chaque pierre et scruté dans les moindres racoins pour tout savoir des prétendants au premier choix.

Il ne doute pas que les conversations sont animées en ce moment dans les bureaux du Centre Bell. Il aimerait être un petit oiseau pour assister aux réunions.

« Wright est un excellent joueur, qui possède un sens du jeu supérieur à la moyenne, indique-t-il.

« C’est un joueur responsable dans les deux sens de la patinoire. Sera-t-il un premier ou un deuxième centre ? Au pire, il serait un numéro deux, ce qui se voudrait très, très, très bien quand même. »

Slafkovsky : beau potentiel

En ce qui concerne Slafkovsky, Chainey ne s’attarde pas tant à son gros gabarit qu’à ses habiletés.

« Il possède un certain talent, continue-t-il.

« Il a fait ses preuves aux Jeux olympiques et au Championnat du monde au printemps. Certains font valoir que le calibre était moins relevé aux Jeux cette année et que le Championnat du monde ne réunit jamais la crème des joueurs.

« Mais qui a été le meilleur marqueur de la Slovaquie dans ces tournois ? Slafkovsky! »

Mais ça peut être trompeur aussi.

Pensons à Jesperi Kotkaniemi, qui avait connu une grosse deuxième moitié de saison dans la Ligue finlandaise avant d’être repêché par le Canadien, ainsi qu’à son compatriote Kaapo Kakko qui n’a convaincu personne jusqu’à maintenant avec les Rangers.

« Après analyse, je pense que Slafkovsky a un potentiel de développement un peu supérieur à celui de Wright. Mais s’il n’atteint pas ce potentiel, ça va mal », reprend Chainey.

« La question est de savoir si tu veux frapper un coup de circuit ou y aller avec une valeur sûre. Je pense que, du côté du Canadien, on va peut-être plus jouer la carte de la sûreté », ajoute-t-il en faisant référence à Wright.

De 10 à 5 appuis

Le joueur de centre des Frontenacs de Kingston était un choix unanime avant la saison.

« Les 10 recruteurs en chef à qui j’ai parlé à ce moment-là s’entendaient pour dire qu’il était le premier choix, raconte Bob McKenzie.

« Au milieu de janvier, Wright obtenait encore la faveur de neuf d’entre eux, mais les 10 mettaient beaucoup d’emphase sur le fait que c’était devenu serré entre lui et Slafkovsky.

« Lorsque j’ai refait l’exercice à l’occasion de la loterie du premier choix en mai, je n’ai pu rejoindre l’un de mes informateurs. Mais le bilan était tombé à six contre trois pour Wright.

« Dans le cadre du tournoi de la Coupe Memorial [Wright n’y était pas ni Slafkovsky], le décompte est passé à cinq pour Slafkovsky, quatre pour Wright et un pour Cooley.

« Je pense que si j’avais parlé à 31 des 32 recruteurs-chefs pour avoir un nombre impair, le pointage aurait été de 16-15 pour n’importe lequel des deux joueurs. »

À la défense de Wright, il faut dire qu’il n’a pas joué du tout l’an dernier, puisque la Ligue de l’Ontario a annulé sa saison en raison de la COVID-19.

« Les recruteurs qui l’aiment se rappellent de sa belle tenue à titre de joueur de 15 ans dans la Ligue de l’Ontario et de ses performances à 16 ans au Championnat du monde des moins de 18 ans, souligne McKenzie.

« En mai 2021, il figurait au premier rang sur toutes les listes. Mais comme me l’a dit un dirigeant d’une équipe de la LNH, c’était il y a longtemps dans un monde comme le nôtre. »

Va pour le circuit

Et qui Chainey choisirait-il ?

« J’irais avec Slafkovsky, répond-il sans hésitation.

« J’ai toujours aimé frapper des coups de circuit ! Quand j’étais avec les Ducks, tout le monde disait de Corey Perry qu’il ne patinait pas. Mais c’était un 29e choix, ce qui n’est pas pareil.

« Il est quand même devenu un pas pire joueur dans la LNH. Il compensait son manque de rapidité par son bon positionnement, son talent de marqueur et sa grande compétitivité. »

Mais tenter de frapper la longue balle comporte des risques.

« Tu ne veux pas que ça finisse par un bunt [amorti au baseball] », image Chainey.

Le Canadien n’a surtout pas besoin de ça au moment où il rebâtit.