La contestation du tramway coûte déjà cher aux citoyens

Avant même que la contestation citoyenne du tramway ne se transporte devant les tribunaux, elle coûte déjà cher aux citoyens, a déploré lundi le maire Marchand, et son administration entend se défendre.

• À lire aussi: Marchand exclut Véronique Dallaire du comité exécutif: Claude Villeneuve dénonce un «boys club»

«Le compteur tourne. Ça a fait travailler du monde en fin de semaine», a lancé le maire de Québec, Bruno Marchand, lundi, à la veille de l’expiration de l’ultimatum donné à la Ville par le groupe antitramway Québec mérite mieux et son avocat, Guy Bertrand.

Les avocats se préparent

Les avocats de la Ville se préparent en effet à toute éventualité, y compris celle que le tribunal accueille une éventuelle demande d’injonction. «En prévoyant le pire, nécessairement, il y a des coûts associés à ça, pour tous les citoyens», a-t-il regretté. «Cet argent-là et ces efforts-là pourraient être mis ailleurs.»

Le groupe Québec mérite mieux a mis en demeure la Ville de cesser les travaux du tramway, le temps de tenir un référendum et de mener d’autres études. Le délai de sept jours échoit mardi. La Ville, comme l’avait indiqué le maire la semaine dernière, a répondu qu’elle ne plierait pas et avise qu’elle contre-attaquera si on tente de neutraliser le projet.

«Nous sommes d’avis que l’ensemble des interventions de la Ville de Québec a été mené en toute conformité avec les lois en vigueur. [...] Toute procédure judiciaire visant à contrecarrer, à ralentir ou à causer préjudice à ce projet mené au bénéfice de la population sera vigoureusement contestée», ont répondu par écrit les avocats de la Ville.

Le porte-parole du groupe, Donald Charette, n’a pas voulu dévoiler les intentions de Québec mérite mieux pour la suite. Les opposants consultent leurs avocats. «On va regarder toutes les options.» Ils n’ont pas non plus révélé les montants des dons amassés jusqu’à maintenant.

«La campagne va assez bien, mais c’est clair que les besoins sont grands. [...] Ça en prend plus, il faut continuer les donations.»

M. Charette indique que le don moyen est de 64$. Il assure que la très grande majorité des donations proviennent de la région de Québec, mais n’a pas l’intention de dévoiler la provenance de chacun d’entre eux.

Leur mot à dire

La semaine dernière, le maire Marchand estimait «problématique» que des gens de l’extérieur financent la contestation d’un projet à Québec. «Les citoyens de l’ensemble du Québec financent le tramway. Ils ont leur mot à dire aussi», rétorque M. Charette.

Le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, s’est lui aussi désolé que la contestation judiciaire «risque de coûter de l’argent aux citoyens». Il a lancé une pique à Jean-François Gosselin, qui est selon lui le principal opposant du projet de tramway. «Je ne l’ai pas entendu» dénoncer les coûts, critique-t-il.

Jackie Smith, de Transition Québec, s’attend quant à elle à ce que M. Marchand défende le projet coûte que coûte. Elle réitère que le tramway est «un projet qui va améliorer le bien-être collectif et le bien commun».

Citation:

«Il y a des citoyens qui ont décidé qu’ils voulaient investir dans une poursuite contre la Ville. Ils ont le droit de le faire, mais je pense que tous les citoyens perdent, au final.»

– Bruno Marchand, maire de Québec